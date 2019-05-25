«الأولمبية» تحلّ اتحاد «القـوى» وتصدر 5 قرارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية حلّ اتحاد ألعاب القوى وقبول استقالة رئيسه ونائبه، وذلك بعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبعد الاطلاع على العديد من المستندات وتقرير لجنة التحقيق التي شكلتها، للنظر في الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس الإدارة، وأكدت اللجنة الأولمبية أن قرار الحل، جاء كذلك بعد جلسات الاستماع التي عقدت، واستناداً إلى مواد الميثاق الأولمبي الوطني، وحيث إن تقريب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية اصطدم بتعنت الأطراف.

فقد أوصت اللجنة الأولمبية باتخاذ 5 قرارات، وهي: قبول استقالة رئيس الاتحاد ونائبه، وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية كل من صالح محمد بن عاشور وأحمد الكمالي وسحر العوبد .

والدكتور يوسف المرزوقي، ولا يجوز لأياً منهم التقدم بالترشح لعضوية المجلس الجديد، وتباشر اللجنة المؤقتة عملها من تاريخه وتدعو الجمعية العمومية للانعقاد غير عادي يوم 13 يونيو لاختيار لجنة الانتخابات من ممثلي الجمعية العمومية وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال (16) أسبوعاً طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وتحديد شهر أكتوبر المقبل، موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وتعقد اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد اجتماعاتها وفق نظام عمل مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه، بالنظام الأساسي، وينتهي عملها مع بداية انتخاب المجلس الجديد.

اجتماع المكتب التنفيذي

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية مساء أول من أمس برئاسة معالي حميد بن محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي وبحضور محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني للرئيس، نائب رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة الفنية الأولمبية والعميد طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام والعميد صالح محمد سعيد بن عاشور.

والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي ود. محمد بن أحمد بن سليم واللواء م إسماعيل عبدالله علي القرقاوي والمستشار أحمد الكمالي والعميد أحمد حمدان عبيد الزيودي ود. مي الجابر والمهندسة عزة بنت سليمان، وناقش المكتب التنفيذي التقرير المقدم من لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الخلافات القائمة في إدارة اتحاد ألعاب القوى.

وذلك بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء إلى رياضة دولة الإمارات، وتواجدها الخارجي، وعلى أثر ذلك شكلت اللجنة الأولمبية الوطنية، لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية وعضوية كل من أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري.

لجنة للتحقيق

وكانت لجنة التحقيق تشكلت أول مايو الجاري، وباشرت بداية بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذي أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام .

والذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والموجه إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس الماضي، وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً وأن باب الترشح للانتخابات الدولية قد أغلق من منتصف شهر أبريل الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة إلى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من أصحاب الشأن، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.

اعتماد وترشيح

ناقش المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، في اجتماعه أول من أمس، العديد من المواضيع الهامة وأبرزها اعتماد ترشيح صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والأولمبية لرئاسة المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي للنسخة الثامنة 2020 وترشيح الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي عضو المكتب التنفيذي لرئاسة الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني الذي سيعقد يوم 7 مارس 2020.