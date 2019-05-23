سعيد بن مكتوم: الدورة رسخت مفهوم التسامح

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تقدم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للقطاع الرياضي عموماً، ولتوجيهاته بإطلاق وتنظيم دورة ند الشبا الرياضية التي تشهد تطوراً ونمواً في كل عام سواء في عدد البطولات أو المشاركين.

وأكد، أن دورة ند الشبا الرياضية، تساهم في بث الطاقة الإيجابية وغرس مفاهيم السعادة وتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة، إلى جانب التنوع في الجنسيات المشاركة لتؤكد دورها في «عام التسامح»، بوصفها وجهة بارزة للجميع بمختلف الفئات والقدرات، وهو ما نتابعه في مختلف المنافسات الـ13 التي تقام هذا العام، والتي راعت اللجنة المنظمة أن تشمل الألعاب الفردية والجماعية تقام بالتزامن مع بعضها في نفس التوقيت في مواقع مختلفة في دبي، بما يعزز من انتشار الدورة ومساهمتها الرائدة.

كما أكد أن من مكاسب هذه الدورة الرائدة انتشار ممارسة رياضات مهمة معروفة عالمياً، وفي مقدمتها البادل تنس التي يتم تنظيمها منذ النسخة الأولى للدورة، وأثمرت الدورة عن تشييد منشآت رياضية عالمية لممارستها، وتأسيس اتحاد وطني للعبة.

واعتبر أن منافسات البادل التنس في النسخة الحالية خرجت بمكاسب عديدة، أبرزها مشاركة لاعبين جدد في مختلف الفئات، إلى جانب إطلاق فئة السيدات للمرة الأولى في ظل الإقبال المتزايد على ممارسة هذه الرياضة التي باتت علامة مميزة للدورة على صعيد تحفيز اللاعبين المحليين، إلى جانب استقطاب نخبة من أفضل لاعبي العالم على مدار النسخ الماضية.

جاءت تصريحات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خلال إشرافه على تتويج الفائزين بألقاب «البادل تنس» التي أسدل الستار على منافساتها ليلة أمس الأول، وذلك ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، بحضور خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتتويج الثنائي محمد الجناحي وسعيد المري الحاصلين على المركز الأول في فئة المواطنين، فيما جاء بالمركز الثاني الثنائي عبدالله ومحمد أهلي، وبالمركز الثالث الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وعمر الشريف.

كما توج الثنائي جيرمان زونيكا وخوسيه ماتيا الحاصلين على لقب الفئة المفتوحة، وجاء بالمركز الثاني الثنائي ساندي فاكهارسون وخافيير لوبيز، وبالمركز الثالث جالييرمو فيلافاني وإيميلو ميساس.

وتوج الفائزات في فئة السيدات، حيث نالت كارولينا وماتا المركز الأول، وريتا ويارندين بالمركز الثاني، والشقيقتان خديجة وحفصة ساني بالمركز الثاني.

وتوج الفائزين بفئة الفرق، حيث حقق فريق «أنكل سعيد» المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق مونديا، وبالمركز الثالث فريق فالنسيا.

كما قام رئيس اتحاد البادل تنس بتكريم عدد من الجهات الراعية للدورة، وهم: الطاير للسيارات، أكسيوم، البداد العالمية، تطبيق نبض، كما تم تكريم رعاة الفرق المشاركة في بطولة كرة قدم الصالات، وهم: مجموعة بن يابر، القائد العالمية للتجارة العامة، الكا لايف مسافي، أحمد صيدقي وأولاده، ومركز تجديد المركبات.