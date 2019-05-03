حمدان بن راشد: إطلاق "بيرق الإمارات" فكرة ممتازة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

وصف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بإطلاق مسابقة جديدة لسباقات الهجن، تحمل اسم (بيرق الإمارات) للإنتاج والشرايا، بالفكرة الممتازة، وتأتي في صالح سباقات الهجن بشكل عام.

وعن تألق هجن سموه في ختام سباق المرموم، قال: الحصول على هجن منافسة، أصبح أمراً صعباً، ويحتاج إلى الصبر، يتم تنظيم سباقات في دبي وأبوظبي بشكل مستمرّ، ولهم الحق في الشراء بأي سعر، طبعاً لو يتم ذلك في دبي 4 مرات، ومثلها في أبوظبي، سيتم انتقاء نخبة الهجن المميزة، وفي النهاية، سيتم انتقاء 100 ناقة من بين 30 ألفاً، النسبة ضعيفة، ولكن نحاول أن ننافس.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، لن تحقق المزيد من الألقاب، في حال استمرت في المشاركات المكثفة في السباقات، وقال سموه: إذا استمروا على هذه السياسة، لن يحققوا ألقاباً أخرى، في العام الماضي حققوا رموزاً كثيرة، وتم استهلاك الهجن بشكل كبير ومكثف، هذا ليس معرض سيارات، تشتري السيارة التي تريدها، وفعلاً، هذا الموسم النتائج اختلفت، الشيخ مكتوم بن حمدان مجتهد ومحب للهجن، ويذهب مرتين أو ثلاث في الأسبوع إلى العزبة، ويحضر بعض السباقات.

وعن رأيه في شوط سيف الإمارات، وفوز "المسك" لهجن الرئاسة باللقب، قال: هجن الرئاسة شاركت بأقوى 2 لديها، وهجن العاصفة بـ 2 أو 3، وهجن زعبيل بناقة واحدة قوية، ولكن وجود هجن ليست قوّية، تسبب في تخريب السباق، لأن الهجن القوية لم تجد مساراً شاغراً أمامها، بينما الهجن الأخرى التي ركضت منذ البداية، انطلقت بقوة، وكان حظها جيداً.

وأكد سموه أن هجن العاصفة، حققت العديد من النتائج الجيدة والرموز في الخليج مع بداية الموسم، قبل أن يتراجع أداؤها النهاية بسبب المشاركات الكثيرة.