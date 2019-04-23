إقبال كبير على المشاركة في «القفال 29»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام سنوياً برعاية ودعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التحضيرات والتجهيزات لانطلاقة الحدث الكبير في الفترة من 25 - 28 الجاري، وينطلق السباق المرتقب من جزيرة صير بونعير مقر بداية السباق مروراً بجزيرة القمر «خط النهاية الأول في حالة عدم اكتمال السباق» ووصولاً إلى خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير في دانة الدنيا دبي فندق (برج العرب) لمسافة تزيد على 51 ميلاً بحرياً.

وباشرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ يوم الأحد الماضي تجهيز السفن العملاقة والقوارب التي سوف ترافق قافلة النادي المتوجهة إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لبداية الحدث الكبير وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر من المسؤولين بالتحرك إلى هناك في ضوء حالة البحر وارتفاع الموج حتى يساعد الجميع على الوصول في أمن وسلامة.

وتواصل اللجنة يومياً بمقر النادي وعبر الرابط الإلكتروني عملية التسجيل للمشاركة في الحدث الكبير حيث لقى السباق إقبالاً كبيراً منذ فتح باب التسجيل ويتوقع أن يصل العدد إلى ما يزيد على 120 سفينة، تجسد ملحمة العودة في السباق التاسع والعشرين من حدث القفال السنوي.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 29 الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل والمستمر للحدث منذ تأسيسه عام 1991 حيث تكللت المسيرة منذ الانطلاقة بالنجاح تلو النجاح وعاماً بعد عام لنحتفل معاً في عام 2019 «عام التسامح» بنسخة متميزة من السباق والذي يحمل رقم 29، وقال: سباق القفال لم يصبح مجرد منافسة رياضية بين الملاك والنواخذة والأطقم بل بات بفضل الأيادي البيضاء لسمو راعي الحدث كرنفالاً تراثياً جامعاً وعيداً من أعياد التراث ينتظره عشاق الرياضات البحرية من مختلف شرائح المجتمع إن لم يكونوا في قلب المنافسة وذلك من خلال المتابعة عبر شاشات التلفزة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدير

ونقل رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحيات وتقدير سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتمنياته القلبية بالنجاح في النسخة 29 منوهاً بأن سموه يوجه دائماً بضرورة العمل كفريق عمل واحد مع الشركاء من أجل تحقيق النجاح المشترك.

دور

وثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاح التظاهرة وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وإدارة العمليات بسلطة مدينة دبي الملاحية وبلدية دبي ومجموعة نخيل البحرية ومجموعة غلوريا الفندقية.

وأشاد المهيري بالدور المميز والإيجابي للمسؤولين عن «محمية صير بونعير الطبيعية» التابعة لإمارة الشارقة والتي عرفت في السابق بـ«صير القواسم» وكانت محطة العبور إلى سواحل الدولة بعد عناء الأيام في رحلة البحث عن لقمة العيش حيث ظلت تستقبل بترحاب منذ انطلاقة الحدث المشاركين في انطلاقة السباق مشيداً بالجهود العظيمة لمركز شرطة صير بونعير التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة واللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة البيئي.

وحرص المهيري كذلك على توجيه الشكر والامتنان الكبير إلى مؤسسة دبي للإعلام والتي ترافق السباق كل عام بتغطية متميزة عبر قنوات دبي الرياضية وقناة سما دبي وقناة وإذاعة نور دبي، وإلى مؤسسة أبوظبي للإعلام ممثلة في قناة ياس الرياضية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في قناة الشارقة الرياضية.