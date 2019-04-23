9 سنوات رحلة كفاح سلطان الحوسني على البساط

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

توج سلطان إبراهيم الحوسني، صاحب 14 عاماً، بالميدالية الذهبية أمس، في منافسات الناشئين، وهذا ليس جديداً على الابن الذي ينتمي إلى أسرة تعشق الجوجيتسو، يقودها إبراهيم الحوسني لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو، ومدرب نادي عجمان وحكم خلال منافسات البطولة.

وقال صاحب الميدالية الذهبية، والذي خاض منافسات الحزام الأصفر، إنها الميدالية الثالثة لي على التوالي في عالمية أبوظبي، أتقدم بالشكر إلى الوالد، وهو قدوتي في هذه الرياضة، وأسعد كثيراً عندما أراه لاعباً ومدرباً ومحكماً، وأتمنى أن أصل إلى مستواه وأحصل على الحزام الأسود.

وقد تعاطف الأب، والذي كان محكماً خلال البطولة، مع فوز ولده، وذرف الدموع، وقال: سعيد بعطائي مع أبنائي، والذين يشملون أيضاً من أدربهم في نادي عجمان، لا شك أن الفوز والانتصار له مذاق خاص، فولدي يمارس الجوجيتسو منذ 9 سنوات، وهو في عمر 5 سنوات، وشخصياً قد دفعته إلى الجوجيتسو، لأنها رياضتي المفضلة، وجميع أولادي يمارسونها، وسلطان ولدي لم يخذلني، حيث حرص على تطور مستواه من بطولة إلى أخرى. وأضاف الوالد: ليس سلطان فقط ممارساً للجوجيتسو، وبطلاً يحصل على الذهب، بل لدي ولدان آخران يخضان منافسات عالمية أبوظبي، وأستطيع القول بأن الجوجيتسو بالنسبة لأسرة الحوسني، أسلوب حياة.