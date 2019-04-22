105 ميداليات تضع فتيات الإمارات فـي صدارة «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن- أبوظبي- البيان الرياضي

واصلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تألقها في منافسات الناشئات أمس على صالة آيبيك آرينا بالعاصمة أبوظبي، والتي تقام البطولة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي شهد جانباً من فعاليات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019، حيث قام سموه بجولة على مرافق البطولة رافقه فيها عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما شارك سموه بتتويج مجموعة من الفائزات، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت عليه ناشئات الجوجيتسو وبالأخص بنات الإمارات اللاتي أبلين بلاءً حسناً وحصدن عدداً كبيراً من الميداليات الذهبية.

كما حضر المنافسات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وفي نتائج الأمس، نجحت ناشئات الإمارات في حصد المركز الأول عن جدارة بعد حصولهن على 105 ميداليات ملونة «17 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضية و59 ميدالية برونزية»، في حين حلت بنات أوكرانيا في المركز الثاني بميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية، وجاءت فتيات أستراليا في المركز الثالث بميدالية ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات.

وجاءت النزالات حافلة ومثيرة، حيث احتضنت المنافسات مجموعة من المواهب التي تبشر بجيل رائع من البطلات الناشئات في هذه الرياضة، يذكر أن البطولة ستواصل منافساتها اليوم بنزالات الناشئين من 10 وإلى 17 عاماً، ممن يحملون فئات الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق في ثالث أيام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019.

تطور

وأوضح عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أشاد بالتطور الكبير الذي تحققه البطولة عاماً بعد آخر، وبجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة وتعزيز حضورها المحلي والدولي.

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تدخل البطولة في يومها الثاني المخصص للفتيات، فخورون بفتيات الإمارات اللاتي أكملن عقد النجاح، عبر مشاركات جادة وحماسية، وحرصهن على الفوز وانتزاع المراكز الأولى، في ظل منافسة قوية بين فتيات دول العالم».

وعن إدراج المدارس الخاصة في أبوظبي ضمن برنامج الجوجيتسو المدرسي، أوضح أن عدد الممارسين للجوجيتسو وصل إلى 140 ألف لاعب ولاعبة، وهناك رغبة عند عدد كبير من الطلاب والشباب في ممارسة اللعبة، وهناك الأندية والمراكز التي تمارس نشاطاً في الفترة المسائية، وهي قادرة على استيعاب من لا يجد فرصة عبر البرنامج المدرسي.

نخبة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن الحضور الجماهيري للنسخة الـ11 من عالمية أبوظبي بهر الجميع، إذ احتشدت صالة مبادلة آرينا بأعداد غفيرة من الجمهور من شرائح المجتمع كافة، بالرغم من أن البطولة في يومها الثاني، وما زال هناك عدد من المنافسات التي تجمع نخبة لاعبي الإمارات والعالم، موضحاً أن الجوجيتسو أصبح لها عشاقها من جميع الشرائح العمرية، لا سيما أن اللعبة دخلت البيوت واستُقبلت خير استقبال من أولياء الأمور، إضافة إلى النجاحات المميزة التي حصدتها البطولة في النسخ الماضية حتى بات ينتظرها الجميع بلهفة لمتابعة فعالياتها، ولا نبالغ عندما نقول إن الجوجيتسو أصبحت منهجاً رياضياً لغالبية الأسر الإماراتية.

رؤية

وأكد الظاهري أن المستويات الفنية المميزة، التي ظهرت في بساط اللعبة في النسخة الحالية، تؤكد الرؤية الثاقبة للاتحاد الذي وُفّق في إعطاء الفرصة للاعبين واللاعبات الذين حصدوا ميداليات في البطولات المحلية والعالمية، وأضاف: «شهدنا أمس ناشئات الإمارات مع نظرائهن من الدولة الأخرى عبر فواصل من المهارة والإبداع في مجال اللعبة، من خلال التنافس القوي، ولا سيما أن الفتاة الإماراتية أصبحت دائمة الحضور في منصات التتويج قارياً وعالمياً، ولديه الطموح الكبير عبر فاصل من الاستعدادات عبر المدارس والأندية والأكاديميات الخاصة، في الحصول على الذهب».

شعبية

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن الأداء القوي الذي طغى على منافسات ناشئات الجوجيتسو يؤكد تنامي شعبية هذه الرياضة بين الفتيات الناشئات حول العالم، وذلك انطلاقاً من الفوائد والمزايا الإيجابية التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو وما لذلك من أثر كبير على تعزيز الثقة بالنفس وتمكين المرأة بشكل عام.

وأضاف الشامسي أن هذه الرياضة النبيلة تتخطى حدود العمر والجنس، بل إنها تمثل أسلوب حياة للكثيرين في سن مبكرة، مما يعني أن القيم الأساسية للجوجيتسو تصبح جزءاً أساسياً من شخصيات الرياضيين وتساهم في زيادة وعي الشباب حول الرياضة والمنافسة والاحترام، وإن ما رأيناه من جودة وأداء متميز على أبسطة المنافسات قامت به ناشئات الجوجيتسو يبشر بمستقبل مشرق للغاية لبنات الإمارات والعالم.

إنجاز

عبّرت نوف خميس البلوشي لاعبة نادي العين للجوجيتسو عن فرحتها الكبيرة بتحقيقها للميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 63 كجم، مهدية هذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدمت بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على تكريمها الذي سيظل عالقاً في ذاكرتها مدى الحياة.

الهاشمي: شراكة مميزة مع «أبوظبي للإعلام»

تم أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في صالة مبادلة آرينا، بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو،

د. علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، إعلان إطلاق أبوظبي للإعلام منصة محتوى الجوجيتسو، يتم من خلاله تغطية رياضة الجوجيتسو، وبناء جسور من التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بهذه الرياضة، عبر المحتوى الذي تقدمه، حيث تعرض جميع أشكال المحتوى الرقمي، من فيديوهات وصور ومقابلات وأخبار، إضافة إلى توفير ميزة البث المباشر لجميع البطولات الهامة داخل الدولة وخارجها، سواء عبر المنصة أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فضلاً عن نشر المواد اليومية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة خلال فترات أهم البطولات.

وتقدم المنصة مجموعة من البرامج الثابتة، من بينها «نجم الأسبوع» و«جوجيتسو الإمارات»، إضافة إلى «جيل الجوجيتسو» و«يلا جوجيتسو» و«Jiu-Sisters» و«قصة الجوجيتسو» و«البساط الذهبي»، إضافة إلى «درس جوجيتسو» و«أساطير الجوجيتسو» و«الباراجيتسو» و«معلومة اليوم»، لتغطي كافة جوانب هذه الرياضة من فعالياتها وبطولاتها السابقة والمستقبلية، إلى متابعة أخبار أهم الرياضيين والمعلومات العامة.

من جانبه، تقدم عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال يعجز اللسان عن شكر سموه، حيث إننا ننفذ توجيهات ورؤى سموه، في رياضة الجوجيتسو، وعطاء سموه يشمل رياضة الإمارات.

كما تقدم الهاشمي بالشكر إلى أبوظبي للإعلام على الدعم، مشيراً إلى أن الشراكة بدأت منذ الوهلة الأولى لانطلاق بطولات الجوجيتسو في الإمارات، وأخذت في التوسع مع كل بطولة، وأن قنوات أبوظبي الرياضية لها دور كبير داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى تواصل قنوات أبوظبي، والتي تتولى نقل ومتابعة أحداث الجوجيتسو، مع نظرائها في الدول الأخرى، وهذه الشراكة بطبيعة الحال مميزة، وتدعم أنشطة وفعاليات اتحاد الجوجيتسو، حيث وصل عدد ممارسي اللعبة محلياً إلى 140 ألف ممارس، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة الممارسة للعبة خارج الإمارات، مشيراً إلى أن الاتحاد يهدف إلى 300 ألف لاعب في المستقبل القريب، وستكون هذه الرياضة مميزة، حتى على المستوى الشخصي، وأضاف: أتقدم بالشكر إلى كافة الشركاء الذين يسعون جاهدين إلى دعم هذا المشروع الوطني، والارتقاء برياضة الجوجيتسو.

من جانبه، قال د. علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، نفخر بإطلاق منصة محتوى الجوجيتسو، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي تأتي مواكبة لانطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، هذه البطولة المميزة.

شمة الحوسني: ذهبية بعد عامين فقط

اعتبرت شمة الحوسني لاعبة بني ياس، أن النزالات بالنسبة لها كانت سهلة، وذلك عطفاً على عدم توفيقها في الحصول على مركز متقدم في النسخة الماضية، وقالت استفدت من أخطائي في النسخة الماضية، وكثفت من تدريباتي واستعداداتي وفوزي بالذهبية بعد عامين فقط كان حلماً وتحقق.

وخاضت الحوسني منافسات الفتيات للناشئات أمس في وزن 44 كيلوغراماً، وهي المشاركة الثانية لها على التوالي في عالمية أبوظبي، وتلعب الجوجيتسو منذ 3 سنوات، وقد خاضت بطولتي غراند سلام في نسختي البرازيل ولندن، وتعد المشاركة الخارجية على قدر الأهمية حيث جعلتها تكتسب الخبرات الدولية، ولذلك لم ترَ صعوبة لافتة في فوزها بذهبية الناشئات للحزام الأزرق، لكنها تؤكد في الوقت نفسه ارتفاع المستويات الفنية، حيث إنهن جئن مفعمات بالحماس والحيوية في إثبات الذات.

شمة الكلباني: سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات

في 2015 التحقت شمة يوسف الكلباني بفريق الجوجيتسو بنادي الوحدة، ومنذ اللحظات الأولى بدأت أولى الدرجات بشغف وحماس في ممارسة هذه الرياضة، والتي طرقت فتيات الإمارات أبوابها مبكراً. وعن مشوارها مع اللعبة، قالت: في بادئ الأمر واجهتني صعوبات، وبدأت أتعرف على هذه الرياضة والتي تتسارع عليها الفتيات، لقد سمعت عنها كثيراً في المدرسة ومن صديقاتي، كما أنها حديث الشارع الرياضي دائماً، وقد بدأت ببرامج محددة ومعينة، حددها لي الجهاز الفني في النادي، وتشمل أسلوب تغذية صحيحاً، وانضباطاً، ومواظبة في التدريبات.

مع كل مرحلة بدأت اشعر بحجم ما قدمته خلال كل مرحلة أتخطاها، وقد تدرجت في الأحزمة حتى وصلت إلى الحزام الأزرق، وطموحي لن يتوقف، سأواصل العمل والجهد حتى أصل إلى سيد الأحزمة.

وأضافت خلال السنوات الخمس الماضية، نجحت في المشاركة خارجياً، وهدفي دائماً الوصول إلى منصة التتويج ورفع علم بلادي عالياً، وبالنسبة لعالمية أبوظبي الجارية حالياً فهذه المشاركة الرابعة لي على التوالي.

وعن مشاركتها خلال منافسات الفتيات، قالت وفقت في حصد الميدالية الذهبية لوزن 52 كيلوغراما، لقد كانت النزالات صعبة، نظراً لارتفاع مستوى الفتيات وطموحهن في حصد المراكز الأولى، لكني استثمرت خبراتي في الفوز بالذهبية.

كيوسكلي.. عودة إلى منصات التتويج

في النسخة الماضية، كان حلم الأسترالية بروني كيوسكلي، المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، حينها كان هدفها الأول المشاركة، وتقديم مستوى مميز، خصوصاً أنها سمعت من نظرائها عن المشاركة الواسعة من دول عدة، ومدارس مختلفة، وقد سجلت حضورها وفازت بالبرونزية.

انطباعات جيدة

وقالت كيوسكلي التي تحمل الحزام الأزرق، لدي انطباعات جيدة عن الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، فهي عاصمة جميلة، وتنظم أكبر البطولات العالمية في الجوجيتسو، ولذلك فإنني أستمتع كثيراً بالمشاركة، أما النسخة الحالية، فكان هدفي الترقية في المركز، وقد استعددت جيداً من خلال تدريبات مكثفة، أهلتني أن أخوض نزالات أمس بحرفية عالية، وقد استطعت الفوز بالميدالية الفضية لوزن 52 كيلو غراماً، ولذلك فإنني سعيدة جداً بهذا الإنجاز.

ليست سهلة

وأضافت: المنافسة في نزالات الناشئات ليست سهلة، حيث تشهد مستويات فنية مميزة، وإن فتيات الإمارات يقدمن مستويات عالية، وهذا الأمر نابع من استعداد جيد، ورغبة أكيدة في الفوز والتتويج بالميدالية، ومشيرة إلى أنها التقطت الصور التذكارية والفيديوهات، وسوف تعود إلى بلادها، وهي تحمل ذكريات طيبة عن أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

مبارك المنهالي: هدفنا القريب بطولة آسيا

أرجع مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ارتفاع المستوى الفني للمشاركين في البطولة إلى أن رؤية الاتحاد متجددة، وفي كل نسخة هناك جديد، وبالنظر إلى سابقها من نسخ نلاحظ أن هناك فارقاً كبيراً، حيث إن الاتحاد أقر مشاركة أصحاب الإنجازات ومن لديهم ميداليات، بهدف رفع المستوى الفني.. مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المشاركين له دور في ارتفاع المستوى الفني، وقد سجلت النسخة الحالية مشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من 102 دولة، وهذا إنجاز كبير على المستوى التنظيمي، والفني.

وأوضح أن البطولة أصبحت هدفاً ووجهة للآلاف حول العالم للمشاركة، وأن الطموح متجدد دائماً ومستمد من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والطموح الأكبر أن يدرج الجوجيتسو ضمن الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن نجاح الجولات غراند سلام التي توزع على قارات العالم والدولي، قد أثر بالإيجاب على ارتفاع المستوى الفني للاعبينا المحليين، والدوليين، وأن الهدف ليس مكسباً في حد ذاته بقدر احتكاك جميع فئات لاعبينا بمدارس عالمية في اللعبة، ما يجعلنا في الإدارة الفنية للاتحاد نقف على المستوى، ونقيمه من جميع الأبعاد والزوايا.

وأوضح أن الاتحاد يهدف من خلال المنتخب الوطني إلى مشاركة مميزة في بطولة آسيا، يوليو من العام الجاري بمنغوليا، بالإضافة إلى الاحتكاك بالمدرسة الروسية بشكل عام، حيث إنها متميزة، ومستواهم الفني عالٍ، مشيراً إلى أن الجوجيتسو الآسيوي يتقدم بشكل كبير.

وأضاف المنهالي أن البطولات المفتوحة في أوروبا مطروحة على قائمة مشاركة منتخباتنا، وهناك دول أوروبية ذات مستوى عالٍ مثل بولندا، من أجل رفع المستوى، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيضع أولوياته وقائمته من اللاعبين بعد نهاية بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وأن معسكر المنتخب الوطني سيبدأ في شهر يونيو المقبل، من أجل الاستعدادات لبطولة آسيا بمنغوليا، وما يتبعها من بطولات.

عوض هويشيل: مشاركة فاعلة لفتيات الجزيرة

أكد عوض هويشيل عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، أن جوجيتسو نادي الجزيرة استعد قبل شهرين لخوض غمار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في جميع الفئات.

وقال هويشيل: يتنامى الطموح في حصد أكبر عدد من الميداليات استكمالاً للإنجاز الذي حققه فريق الجزيرة للرجال وحصوله على لقب كأس رئيس الدولة مؤخراً.

وأضاف قائلا: إن رياضة الجوجيتسو تحظى بدعم كبير ورعاية من إدارة النادي، فلدينا رؤية واضحة وأهداف وفق برنامج موضوع للمنافسة والحصول على المراكز الأولى.

وأشار إلى أن النتائج الأولوية لفريق فتيات الجزيرة خلال منافسات أمس قدمت حصول عدد من فتيات النادي على مراكز أولى.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، أن المستوى الفني بشكل عام للفتيات في تصاعد، حيث عكست المشاركة الحصص التدريبية والرغبة الأكيدة من فتيات الإمارات، وبالمنافسة مع مدارس عالمية في اللعبة.

وأكد أن البطولة تأتي استكمالاً لما سبقها من بطولات على المستويين المحلي والدولي بما في ذلك جولات غراند سلام.

وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية عن سعادته بمواصلة النسخة الحالية لزخمها وتواجد عدد كبير من أولياء الأمور والجماهير الغفيرة التي تجعل من المنافسات مذاقاً خاصاً. أبوظبي- البيان الرياضي

محمد بن دلموك: 70 مشاركاً من الشرطة في الحدث

أفاد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، بأن لأفراد الشرطة مشاركة متميزة في النسخة الحالية في جميع الفئات عبر 70 لاعباً، كما أنها تأتي استكمالاً للجهود المبذولة في توسيع قاعدة منتسبي الرياضة وصقلهم بالمهارات المطلوبة، وبين الظاهري أن رؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي الرياضة والجوجيتسو تعزز مكانة أبوظبي عاصمة للعبة دولياً، وأن الاتحاد يستمد منها الرؤى والمنهج في تطوير هذه الرياضة الفتية والتي أصبحت حديث العالم.

وعن مدى تطور جوجيتسو الشرطة، أوضح أن أبوظبي شهدت مؤخراً بطولة غاية في القوة، بمشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقيادة شرطة دبي وقيادة شرطة الشارقة، وذلك بدعم الاتحاد الذي تجمعه استراتيجية مشتركة في ما يخص ممارسة اللعبة في وزارة الداخلية.

وعن انطباعه عن مشاركات الفتيات أمس قال: ناشئات الإمارات هن جيل المستقبل، مشيراً إلى المستويات المتقدمة التي قدمتها الفتيات في اليوم الثاني من البطولة في مشاركة عدد من اللاعبات من الدول الأخرى.

وشدد ابن دلموك أن عالمية أبوظبي للمحترفين تشهد نقلة نوعية على كافة المستويات وخاصة على مستوى المنافسات ونوعية اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث العالمي الأبرز في عالم اللعبة، ولافتاً إلى أن البطولة أصبحت منصة لنخبة لاعبي الجوجيتسو في الإمارات والعالم وهي مقياس لمدى تطور مستوى اللاعبين واللاعبات وما يحصلون عليه من جرعات تدريبية. أبوظبي- البيان الرياضي