لوحة إنسانية رائعة وأرقام قياسية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ودعت عاصمة التسامح أول من أمس الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» التي رسمت من خلالها الإمارات وبدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لوحة إنسانية رياضية رائعة وعلى مدار 7 أيام من المنافسات الشيقة، والتي كانت مقصد آلاف الجماهير، وأسعدت كثيراً أولادنا وبناتنا من أصحاب الهمم، والذين قدموا مستوى فنياً متميزاً، يعكس اهتمامهم بالرياضة وما تقدمه من إيجابيات، كما استقطبت الألعاب العالمية، غير الرياضيين من أصحاب الهمم، فهناك الكثير من تقدم للتطوع، والبعض قدم هواياته عبر التصوير الفوتوغرافي.

كانت الأولمبياد الخاص وألعابها العالمية تحتفل بـ 50 عاماً من العطاء حول العالم، منذ انطلاق أول نسخة لها عام 1968، وسجلت ألعاب أبوظبي أرقاماً قياسية، ومنها مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة، كما أن عدد المتطوعين سجل 21 ألفاً وذلك للمرة الأولى في تاريخ الألعاب العالمية، وجرى التنافس في 24 رياضة.

أبدت الوفود المشاركة سعادتها بالتواجد في الإمارات والمشاركة في الحدث الإنساني المتفرد وقال د. سعد ياسين المدير الوطني للأولمبياد الخاص العراقي، أتقدم ببالغ شكري وبالنيابة عن الوفد العراقي، إلى دولة الإمارات للجهد العظيم لإنجاح الحدث ، إذ استقبلت الإمارات الجميع بابتسامة عريضة، كما أن نسخة «أبوظبي 2019»، سجلت أرقاماً قياسية، وفي كل لحظة نرى السعادة والفرح على وجوه الجميع.

وثمن سيف بن محمد الربيعي رئيس وفد سلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني الجهد الكبير للإمارات حرصاً على خروج المنافسات بأبهى صورة،وقال: قام الرياضيون والوفود المشاركة، بتبادل الثقافات خلال برنامج المدن المضيفة قبل انطلاق الألعاب، وليس غريباً على الإمارات دقة التنظيم، والكادر التطوعي الذي سجل 21 ألف متطوع ، أما المنافسات فهززت قدرات الرياضيين حول العالم في التعبير عما اكتسبوه من تدريبات.