بطولة ناجحة.. الإمارات شرفت العرب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّنت بعثات الدول التي شاركت في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، الجهود التي بذلتها الدولة في استضافة الحدث العالمي، مؤكدة أن النسخة التي اختتمت منافساتها أول من أمس بأرض زايد تعتبر الأفضل مقارنة بالنسخ الماضية لما شهدته من تنظيم جيد وتهيئة للملاعب والصالات على الوجه الأكمل، وشكرت البعثات دولة الإمارات على الترحيب وكرم الضيافة.

وقال مهذل العجمي عضو الوفد السعودي، إن شهادته مجروحة في نجاح الإمارات، ذاكراً أنهم لا يعتبرون أنفسهم ضيوفاً على دولة الإمارات وأهلها بحكم الرابط القوي بين البلدين وأضاف: لكن الحق يقال أن الإمارات شرفت كل العرب بهذا التنظيم الراقي وبكرم الضيافة وتميزها في كل شيء، وكلنا أمل أن تواصل بقية الدول على ذات الدرب في المستقبل وأن تبادر باستضافة الأولمبياد الخاص مع الاستفادة من هذه التجربة التي حققت نجاحاً لا يوصف.

فيما أكد دانيال ديفو رئيس وفد دولة ساموا أن الإمارات قدمت تجربة جيدة تستحق التقدير والاحترام، مبيناً أنه لم يكن يتوقع أن تقام البطولات بهذا القدر من التميز، مشيراً إلى أنه مع وفد بلاده راض تماماً عن التنظيم والاهتمام الذي وجدته بعثة بلاده، وأضاف:

الدولة المضيفة تستحق منا شكراً عميقاً، الإقامة كانت جيدة، وهنالك مساعدات عديدة قدمت لنا من قبل الموظفين، دائماً تجد شخصاً يساعدك ويدلك على المكان الذي تريد الذهاب إليه، هذا النجاح دليل على أن الترتيبات بدأت مبكراً لأن العمل الذي شاهدناه كان رائعاً والعدد المشارك كبير جداً، أشكر الجميع على هذه الاستضافة ونأمل العودة مرة أخرى إلى الإمارات.

بدوره قال جورج هرنانديز مدرب رفع الأثقال بالمنتخب الكوبي إنه سعيد جداً بالمشاركة في الأولمبياد الخاص أبوظبي، لأنها كانت وعلى حد قوله، بطولة ناجحة جداً في كل شيء.

من جانبه وصف جوشا اقيري عضو بعثة كينيا، تنظيم البطولة بالممتاز وقال إنه كان حدثاً عظيماً بالنسبة لكل أفراد البعثة التي قضت لحظات رائعة وجميلة وأضاف: نشكر دولة الإمارات على العمل الذي قامت به، لقد أبهرتني على المستوى الشخصي بحسن التنظيم والترحيب، إنها بلد أكثر من رائع، هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها الإمارات وأتمنى أن تتكرر مرة أخرى في الوقت القريب، لا أدري إن كنت سأتمكن من الحضور أم لا، لكنني أتمنى العودة إليها من جديد.

وأضاف هشام بالأطرش مدرب تنس طاولة المنتخب الجزائري، أن الإمارات تميزت بالتنظيم الجيد وحسن الضيافة، مؤكداً أن الأجواء كانت رائعة طوال أيام البطولة وكل شيء كان متوفراً، وقال: جميع البعثات راضية عن العمل الذي قامت به الإمارات، إنه عمل يجب أن يفتخر به كل العرب.

وقال بالأطرش إن تطور الإمارات وتقدمها في التكنولوجيا ساهم في تحقيق مكاسب عديدة لأصحاب الهمم لأن البعض منهم قادم من دول ليس بها ذات الإمكانات الموجودة في الإمارات وبالتالي أتاحت لهم المشاركة فرصة التكيف والاندماج مع أشياء غير متاحة لهم، وهذا أيضاً يدعم نجاح الإمارات في تنظيم البطولة.