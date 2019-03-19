حمدة تحصد فضية 100 متر

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

حققت الإماراتية حمدة الحوسني، الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو لفئة F38 مساء أمس، ورفعت الميدالية، من الحصيلة العربية في ثالث أيام ألعاب القوى إلى 19 ميدالية ملونة، موزعة بين 6 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، وهي حصيلة متراجعة بشكل كبير، مقارنة بنتائج العرب في ثاني أيام أم الألعاب أول من أمس، ضمن الألعاب العالمية، والذي وصل حصاد العرب فيه إلى 30 ميدالية.

احتلت حمدة المركز الثاني في السباق بزمن قدره 15:47 ثانية، وجاءت في المركز الأول، ونالت الذهبية الأرجنتينية سانتيا انبيلا بزمن 14:65 ثانية، وجاءت في المركز الثالث، ونالت البرونزية، الايفوارية مايا ادوجوبا بزمن 16:28 ثانية، وسبق أن فازت حمدة، بالميدالية الذهبية في سباق 200 عدو في اليوم الافتتاحي. وزعت ميداليات العرب أمس، بين ذهبية لكل من السعودي مؤيد الدرويش في 400 متر عدو، والسوري محمد الحجار في 5 آلاف متر جري، والمصرية فاطمة شريف في 100 متر عدو، والموريتانيتين ميلاني بابكر وماري العوسي في السوفت بول و100 متر عدو، والبحرينية سارة خليفة في 100 متر عدو، وفاز بالميداليات الفضية كل من المصري عبد الحميد عبد الرحيم سعيد في 400 متر عدو، واليمنية نعمة خالد والجزائريتين دليلة سميشي وديجي برانز في 100 متر عدو.

فيما فاز بالميداليات البرونزية كل من السعودية هبة الشاولي والفلسطينية أمنية عواد في السوفت بول، واليمنية إكرام سلام في 100 متر عدو، واللبنانية مريم علي والليبية ابرار فراج والجزائرية مولاتي الحسيني والبحرينية عائشة عيسى والمغربية زينب منيرواي في 100 متر عدو.

كوكبة

من جانبه، أعرب سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بالوجود وسط تلك الكوكبة من الرياضيين في دورة الأولمبياد الخاص من مختلف أرجاء العالم، وقال: «أنا سعيد كذلك بوجود هذا العدد الكبير من الرياضيين على أرض الإمارات المحبة والسلام».

أضاف عبد الغفار: «أكثر منا يسعدني كذلك، التقاء هذا القطاع الكبير والعريض من الأسرة الرياضية، والذي يمثل كل شرائح المجتمع، إلى جانب الالتقاء بمجموعة المتطوعين المميزة، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الحدث، وبكل تأكيد الإمارات سعيدة بلقاء كل الشعوب في عام التسامح، وهذا يؤكد أن الرياضة تجمع بين الشعوب، والكل إن شاء الله، سعيد وفائز في الألعاب العالمية، وأتمنى للجميع التوفيق».

نجاح

بدوره، قال طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: «حققت الألعاب العالمية الحالية، نجاحاً لافتاً وواضحاً للجميع، ويكفي شرفاً أنها تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب الهمم يستحقون أكثر من هذا النجاح التنظيمي الذي تحقق، وإن شاء الله، تخرج الإمارات بتنظيم رياضي على مستوى عالمي».

وأضاف: «كل الطاقم الفني والإداري والمتطوعين العاملين في الألعاب العالمية، أسهموا بما تحقق من نجاح كبير على المستوى التنظيمي، لأنهم جميعاً على مستوى عالي من الكفاءة، وبالتالي كان طبيعياً أن يكون التنظيم بهذا المستوى العالي، وأتمنى أن الدورة الحالية، رسالة سلام وتسامح للعالم».

واختتم الشنقيطي، قائلاً: «النجاح الذي تحققه الألعاب العالمية حالياً، ليس مستغرباً لأن الإمارات دائماً من نجاح إلى نجاح، بل كنا نتوقع أكثر من هذا النجاح، لأن الإمارات لا تنظم أي مسابقة أو حدث، إلا وتكون على مستوى راقٍ من التنظيم».