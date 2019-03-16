الهمـم تعلـو في «دار التسـامح»

المصدر: أبوظبي - وام

رسّخت دولة الإمارات قيم التسامح والتعايش نهجاً فحصدت ثماره تقديراً وإعجاباً من العالم أجمع.. وكان أول من أمس الإبهار حاضراً في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي حين التقت على المحبة وفود أكثر من 190 دولة للإعلان عن افتتاح الدورة الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص العالمي.

وفي دار التسامح ومع انطلاقة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» تعلو هامات فرسان الإرادة أصحاب الهمم لتؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها هذا العرس العالمي أنهم شركاء التنمية فبإرادتهم نصنع الفارق.

وأكد مشاركون في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» على هامش بدء المنافسات أمس أن رسائل التسامح التي بعثت بها دولة الإمارات للعالم أجمع لامست قلوب الجميع وعكست نهجها المتفرد في ترسيخ قيم التسامح لتنطلق بها المجتمعات لتحقيق نهضتها وتقدمها.

وأضافوا إن دولة الإمارات من خلاله اهتمامها غير المسبوق بهذا الحدث العالمي سطرت تاريخاً جديداً للأولمبياد الخاص العالمي وأكدت رسالتها السامية بأهمية تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمعات.

إبهار

وقالت يوليا فياه من الوفد النمساوي المشارك في الحدث العالمي إن الإبهار كان عنوان حفل افتتاح الدورة الجديدة من الأولمبياد الخاص في أبوظبي.. مشيرة إلى أن ما شاهده الحضور أمس كان فريداً من نوعه وتفوق على العديد من الأحداث الرياضية العالمية.

وأكدت أهمية المبادرة الرائدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات بإعلان عام 2019 عاماً للتسامح.. مشيرة إلى أن رسائل التسامح التي بعثت بها الدولة أمس خلال حفل الافتتاح نبهت العالم إلى أهمية ترسيخ قيم التسامح في المجتمعات لأنها أساس ووقود التنمية المستدامة.

وأضافت إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم نموذج يحتذى للعديد من دول العالم فيجب على الجميع الإيمان بقدراتهم وإمكانياتهم الكبيرة التي من شأنها أن تصنع الفارق في المجتمعات.

من جانبه قال بيتر فياه من الوفد النمساوي المشارك في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» إن دولة الإمارات قدمت للعالم أمس نموذجاً فريداً في رعاية أصحاب الهمم والاهتمام بهم انطلاقاً من قيم ثابتة وراسخة لديها قوامها التسامح والتعايش.

سعادة

وأعرب عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن جميع الوفود المشاركة حظيت بكافة أوجه الرعاية والاهتمام منذ لحظة وصولها وهو أمر ليس بغريب على وطن التسامح الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضه.

من جهته أعرب اندمواه باه من الأولمبياد الخاص الناميبي المشارك في الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي والتواجد في دولة الإمارات التي وفرت لكافة الوفود المشاركة سبل الرعاية والاهتمام.

وأكد أن دولة الإمارات طرحت للعالم خلال حفل الافتتاح أول من أمس رؤية فريدة لترسيخ قيم التسامح في المجتمعات والتأكيد على أهمية البناء على هذه القيم لتمكين كافة فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم والإيمان بقدراتهم وإمكانياتهم ودورهم في نهضة وتقدم المجتمعات.

وانطلقت أمس منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» في 9 مواقع في أبوظبي ودبي وبمشاركة نحو 7500 رياضي و3 آلاف مدرب ونحو 1500 حكم فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.

24 رياضة

ويتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» ضمن 24 رياضة أولمبية خلال الحدث وهي ألعاب القوى وتنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية وبوتشي والبولينج وركوب الدراجات والفروسية وكرة القدم والجولف والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والجودو والتجديف والسباحة في المياه المفتوحة ورفع الأثقال والتزلج والقوارب الشراعية والسباحة وتنس الطاولة وكرة اليد والتنس والترايثلون والكرة الطائرة.

ويقام الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ويهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمعات..