«شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص العالمي تصل 28 الجاري

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد محسن-سيف الكعبي

مع اقتراب العد التنازلي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، والتي تنطلق من 14 وإلى 22 مارس، يترقب العالم وصول «شعلة الأمل» إلى مطار أبوظبي الدولي يوم 28 فبراير الجاري عند الساعة السادسة والنصف مساءً، قادمة من أثينا، لتبدأ وزارة الداخلية برنامجها الخاص بالشعلة، والذي أعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة، وتنطلق «شعلة الأمل» تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جولة من 4 - 13 مارس المقبل، بدءاً من إمارة الفجيرة ومروراً بكافة إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي.

اتفاقية رعاية

ووقع خلال المؤتمر الصحفي اتفاقية رعاية مسار الشعلة وحفل استقبالها لدى وصولها أبوظبي بين وزارة الداخلية واللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 وذلك بحضور اللواء الركن خليفه حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وعدد كبير من ضباط الوزارة ومن أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد، ووقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد وليد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة لشعلة الأمل، وحمد الزعابي من اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وبمقتضاها تتولى وزارة الداخلية التنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسية والفرعية لشعلة الأمل في إمارات الدولة السبع.

حدث استثنائي

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص كافة الجهات على توطيد أواصر التعاون والتنسيق لإخراج حدث استثنائي يعكس مكانة الدولة وسمعتها العالمية العريقة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث وأهمها على مستوى العالم، وقال لقد كانت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتأكيد على أهمية توفير كافة أشكال المساعدة والمساندة للجنة المنظمة للأولمبياد العالمي، وبدوره، أوضح العميد وليد الشامسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لشعلة الأمل، أن مسار الشعلة ترعاه وزارة الداخلية منذ لحظة وصولها إلى الدولة يوم 28 فبراير وحتى مقر افتتاح الدورة في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى مدى الحرص من قبل عناصر الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة على تنظيم فعالية تليق باسم الإمارات.

مسيرة الشعلة

وتمر رحلة الشعلة بأبرز المعالم الثقافية والسياحية على مسار يجوب قرابة 100 مَعْلم شهير، ليحمل معاني إنسانية جمَّة وداعية لجميع مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في الحدث الرياضي ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق «حماة شعلة الأمل»، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، وستصل الشعلة إلى مطار أبوظبي الدولي على متن خطوط الاتحاد للطيران يوم 28 فبراير، ولتبدأ جولتها لاحقاً وانطلاقاً من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحاً يوم 4 مارس، وتتجه شعلة الأمل بعد ذلك إلى رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، حيث تمضي يوماً بزيارة كل واحدة من الإمارات الأربع، لتشمل مناطق مثل جبل جيس. ثم تصل إلى واجهة المجاز المائية، ونادي الثقة في إمارة الشارقة الذي يولي اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم ويمثل مركزاً تدريبياً لعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص في الدولة.

معالم دبي

وفي دبي، ستتواجد «شعلة الأمل» لمدة يومين تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم مثل برج العرب، وبرواز دبي، وقرية السيف، وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس، وبعد انتهاء زيارة دبي، تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير، وصرح زايد المؤسس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.

دعوة

توجه اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الدعوة لأفراد المجتمع لمشاهدة «شعلة الأمل» في كل محطة من محطات رحلتها، حيث يقام حفل خاص في نهاية كل يوم في الإمارة التي تستضيف الشعلة بحضور أفراد المجتمع للاحتفال معاً بالتضامن والتكاتف والدمج.