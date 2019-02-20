طواف الإمارات الدولي على خط الانطلاق

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاق طواف الإمارات في نسخته الأولى مع تبقي 4 أيام على بدء الحدث الذي يعد الطواف الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى 2 مارس، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة وأبرز أبطال العالم في سباقات الدراجات الهوائية، وتتميز مسارات طواف الإمارات الدولي، الذي يعد ثمرة اندماج طوافي أبوظبي ودبي الدوليين، بتنوع مراحله بما يناسب كافة المتسابقين سواء لمتسابقي السرعة أو متسابقي المناطق المرتفعة أو متسابقي القوة والتحمل، خصوصاً وأن الطواف يشتمل على 7 مراحل وبما يرمز للإمارات السبع كشعار موحد للحدث، إذ ستقام المراحل الثلاث الأولى في إمارة أبوظبي والمرحلة الرابعة في إمارة دبي مروراً بالشارقة ورأس الخيمة، والمرحلة الخامسة في إمارة الشارقة مروراً برأس الخيمة والفجيرة، فيما تحتضن إمارة عجمان المرحلة السادسة مروراً بأم القيوين ورأس الخيمة، ويختتم الطواف منافساته بالمرحلة السابعة والأخيرة في دبي، إذ تبلغ المسافة الإجمالي للطواف 1090 كم، كما يعد الطواف فعالية في غاية الأهمية تظهر معالم الدولة التاريخية والتراثية والثقافية والسياحية وتضاريسها الجغرافية نظراً لطول مسافته ومروره بأغلب مدن الدولة.

أصعب المراحل

وتشكل المراحل الثالثة والرابعة والسادسة أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، التي قد تحدد بشكل كبير معالم المنافسة كونها مراحل جبلية مع ارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر، إذ ستكون مرحلة العين والصعود إلى قمة جبل حفيت، ومرحلة بلدية دبي الثالثة، ومرحلة رأس الخيمة قبل الأخيرة، التي تشهد صعود المتسابقين إلى قمة جبل جيس أكبر التحديات أمام الدراجين، وتقام المرحلة الثالثة «مرحلة العين» لمسافة 179 كم، التي ستشهد مرور الطواف بأبرز معالم مدينة العين السياحية، بداية من نقطة الانطلاقة من جامعة الإمارات مروراً بحديقة حيوانات العين وواحة العين ومتحف العين الوطني، ثم القطارة والهيلي وناهل وسويحان، ليمر بعدها الطواف بالمبزرة الخضراء أحد معالم العين الطبيعية الشهيرة، وصولاً لقمة جبل حفيت على ارتفاع يصل إلى 1025 متراً، وهي واحدة من أصعب وأقوى مراحل الطواف، إذ شكل الصعود إلى قمة جبل حفيت تحدياً أمام الدراجين، وساهمت تلك المرحلة في تحديد الفائز على الأغلب بسباق طواف أبوظبي الدولي في النسخ الأربع الماضية قبل الدمج.

الرابعة والخامسة

وينتقل الطواف يوم الثلاثاء المقبل لمدينة دبي مع إقامة المرحلة الرابعة لمسافة 205 كم والتي تسمى مرحلة بلدية دبي انطلاقاً من منطقة جزيرة النخلة جميرا، مروراً بمنطقة الصفوح ومسار القدرة للدراجات ثم لهباب، وصولاً إلى الشارقة ومليحة ورأس الخيمة، والعودة مرة أخرى إلى دبي والمرور بقلعة حتا وحديقة التلة، وصولاً إلى النهاية عند سد حتا بارتفاع 200 م، وتقام المرحلة الخامسة في إمارة الشارقة «مرحلة الشارقة» لمسافة 181 كم، وهي مرحلة سرعة، انطلاقاً من جزيرة العلم، والمرور عبر أبرز معالم الإمارة الباسمة والتوجه إلى كلباء والفجيرة، وصولاً إلى خورفكان عند نقطة النهاية، وستتجه الأنظار إلى المرحلة السادسة وقبل الأخيرة «مرحلة رأس الخيمة العقارية» التي ستشكل تحديا كبيرا أمام الدراجين العالميين كونها مرحلة مرتفعات، لمسافة 180 كم، إذ سيتسابق الدراجون وللمرة الأولى عبر جبال جيس التي تقع على بعد 150 كم من نقطة الانطلاق في عجمان صعوداً إلى الأعلى لمسافة 20 كم على ارتفاع نحو 1500 متر على قمة جبل جيس، مما يحدد بشكل كبير أيضاً هوية المتنافسين على اللقب.

الختام في دبي

وستقام المرحلة السابعة والختامية يوم السبت 2 مارس المقبل في مدينة دبي لمسافة 154 كم، وهي مرحلة تجمع بين السرعة والتحمل، انطلاقا من سفاري بارك وصولاً إلى نقطة نهاية الطواف في منطقة سيتي ووك.

وتمثل النسخة الجديدة لطواف الإمارات امتداداً مميزاً للتجارب الثرية التي شهدتها السنوات الماضية التي شهدت تنظيم 5 نسخ لطواف دبي و4 نسخ لطواف أبوظبي، لتتوحد الجهود في النهاية بطواف عالمي يحمل اسم الإمارات ويشكل حدثاً مهماً على أجندة السباقات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

602

سجلت السباقات المجتمعية الثلاثة لطواف الإمارات مشاركة 602 متسابق ومتسابقة، حيث أقيم السباق الأول في جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، والثاني في مدينة العين، والثالث في إمارة دبي، خلال الفترة الماضية، ضمن الحملات الترويجية للحدث العالمي المميز، فيما سيسدل الستار على تلك السباقات بالمحطة الرابعة التي ستقام في الأول من مارس المقبل في إمارة رأس الخيمة.