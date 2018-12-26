الهيئة تعدل مسمى أندية فتيات الشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، أمس الأربعاء قرارا حمل الرقم 45 لسنة 2018 بتوقيع رئيس مجلس الإدارة اللواء محمد خلفان الرميثي، يقضي بتعديل مسمى أندية فتيات الشارقة ليصبح، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وذلك في ضوء كتاب مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 15 يناير الماضي بشأن تعديل المسمى.

ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل في النادي وفقا لنظامه الأساسي بعد إجراء التعديلات اللازمة، على أن يتولى النادي إخطار جميع الجهات الرسمية والمختصة بالتعديلات والمسمى الجديد، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الداخلية اللازمة، فيما نصت المادة الثالثة على إلزام جميع الجهات ذات العلاقة بما جاء من بنود في ضوء أحكام القرار.