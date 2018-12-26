قحطان علي: نشعر بالتهميش

قحطان علي لاعب عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة متخصص في رمي القرص ويمارس نشاطه الرياضي منذ 17 عاماً، يفتخر بإنجازاته التي بفضلها غيّر حياته 180 درجة، ونجح في بناء أسرة سعيدة، قال إن الإعاقة بالنسبة له ليست جسدية بل في طريقة التفكير، وإنه عندما شعر بقوة إرادته حاول ترجمتها رياضياً، وبفضلها جعل المستحيل ممكناً.

اعترف قحطان علي بأن الإمكانيات المرصودة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة، وأن كرة القدم لم تترك شيئاً لهم، وأكلت الأخضر واليابس، بل تضررت منها كل الألعاب الرياضية وليس فقط البارالمبية، مشيراً إلى أن البنى التحتية غير مهيأة بشكل صحيح.

وقال: «توجد معاناة كبيرة في التدريب، نفتقد في العراق إلى مركب رياضي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، كيف بإمكاننا أن نطوّرها دون ملاعب، أشعر بأنه ليس هناك اعتراف حقيقي برياضتنا كرياضة بل مجرد لفتة إنسانية مما يشعرنا بالتهميش ».

أكد اللاعب العراقي أن الرياضة لعبت دوراً مهماً في الكشف عن مواهب كانت مدفونة، وهو واحد من الرياضيين الذين حققوا نجاحات من خلالها ونقلها إلى حياته الخاصة، فتزوج وأصبح لديه أطفال وأسرة سعيدة، ولا يشعر بأن هناك فرقاً بينه وبين أي رياضيّ سويّ، بل يرى نفسه الأفضل لأنه يسافر إلى دول عديدة وسعيد بكل ما يفعله.