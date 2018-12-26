اليمن.. غائب عن ساحات الفرح

يكشف غياب رياضيي اليمن السعيد عن الألعاب البارالمبية منذ 1992 حجم الظروف القاسية التي تعانيها رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البلد الذي يشهد يومياً زيادة في عدد المعاقين تقدر بين 50 و100 شخص بسبب الحرب.

وتشير الأرقام إلى أن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 60 ألف مُعاق حركياً وذهنياً على الأقل، أُضيفوا إلى نحو ثلاثة ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا موجودين قبل اندلاع الجولة الأخيرة من النزاع الدامي، وفقاً لرئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين في اليمن عثمان الصلوي.

وتشير إحصائيات المنظمات الدولية إلى أن نسبة الإعاقة في اليمن تتراوح بين 10 و13% من إجمالي السكان الذين يتجاوز عددهم 27 مليون شخص، وهي من أعلى النسب في العالم. وتسببت الحرب باليمن في توقف عمل معظم مراكز ومؤسسات الرعاية المتخصصة بتدريب وتأهيل المعاقين (نحو 300 مؤسسة) وتجميد النشاط الرياضي بالكامل.