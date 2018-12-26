علاء عبد السلام: الحرب لم تحبطنا

أضافت سنوات الحرب التي تعيشها سوريا أبعاداً جديدة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بزيادة أعدادها بشكل كبير أو بتفاقم معاناتها مع نقص الخدمات المتوافرة، ويأتي ذلك وسط نقص جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإغاثة هذه الشريحة من المجتمع السوري، هذا المجتمع الذي بات فيه الأصحاء يعانون، فكيف بذوي الإعاقة. هذه الظروف الصعبة جعلت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصّة والمواهب بشكل عامّ تحتضر تحت ركام الحرب التي زادت من أوجاعها وجعلتها في حالة موت سريري.

علاء عبد السلام لاعب سوري في الكرة الحديدية من ذوي الاحتياجات الخاصة، قست عليه الحرب، ولكن لم تحبط عزائمه، يواصل تدريباته في وضع صعب، قال إن معاناته اليومية تبدأ منذ خروجه من السكن الجامعي وصولاً إلى ملعب التدريب، وهو يواجه العديد من العراقيل شأنه في ذلك شأن بقية زملائه في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تراجع الاهتمام بها بسبب الحرب.

كشف علاء عبد السلام أن عدد اللاعبين تراجع كثيراً وهم موجودون في العاصمة دمشق بينما اندثرت هذه الرياضة في المناطق الأخرى، وهو واحد من الذين فكروا في الاعتزال، لكن عشقه للرياضة جعله يستمر في ظل ظروف وصفها بالقاسية جداً في غياب الدعم المالي العائق الكبير بالنسبة إليه.