نادية: المحن تدفع إلى الاعتزال

قضت الجـزائرية نادية مجمج 30 عاماً في الملاعب، ومن خلال تجربتها الطويلة ترى أن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة مرت بالعديد من المراحل، وعلى الرغم من نجاحها في لفت الأنظار إليها في السنوات الأخيرة بفضل تألق الرياضيين العرب في الألعاب البارالمبية، فإنها ما زالت تعاني العديد من الصعوبات، منوّهةً بأن العديد من الرياضيين اعتزلوا ممارسة نشاطهم الرياضي بسبب الصعوبات التي واجهوها في تنقلاتهم اليومية من منازلهم إلى ملاعب التدريب.

أوضحت أن هذه الرياضة حققت بعض المكاسب، إلا أن المكسب الأهم الذي ينتظره ذوو الاحتياجات الخاصة هو معاملتهم مثل الأسوياء في الحقوق المادية التي تشمل منح الفوز بالألقاب، إضافة إلى زيادة الاهتمام بتحسين ظروف تنقل الرياضيين من ذوي الإعاقة الحركية، لا سيما أن الوضع يختلف من مدينة إلى أخرى، خاصة في الملاعب والمنشآت الرياضية غير المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وقلّة التجهيزات.