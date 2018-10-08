صالحة الريسي.. إدارية ناجحة وأم بطلين متميزين

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

توجد صالحة الريسي والدة بطلي الأولمبياد الخاص، عبد الله ومحمد التاجر، ضمن بعثة منتخبنا، حيث تعمل إدارية، في إطار حرصها على التفاعل مع رياضة أصحاب الهمم، خاصة أنها قدمت بطلين متميزين ن أصحاب الهمم، لتواصل مسيرة العطاء مع الألعاب البارالمبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأعربت صالحة عن فخرها واعتزازها بالوجود مع المنتخب في «جاكرتا»، والعمل معه كإدارية متطوعة، بعد الخبرات التي اكتسبتها من تربية لاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية، مؤكدة أن ابنيها عبد الله ومحمد، لم يصلا إلى منتخب الأولمبياد الخاص في السباحة والفروسية من فراغ، حيث بذلت الأسرة جهداً كبيراً في الوصول إلى الهدف المنشود.

المناخ الملائم

وقالت: إن الألعاب البارالمبية هي الأخرى، تتطلب جهداً كبيراً بمختلف إعاقاتها، وإنني أحرص على متابعة اللاعبات، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لهن، حتى تكون ابنة الإمارات سفيرة دائماً في الموعد، وأشارت إلى أن رياضة أصحاب الهمم، تحظى بدعم القيادة الرشيدة، ما يضاعف اهتمام كل منتسب لها، من أجل تقديم كل ما عنده لمواصلة مسيرة النجاحات، والسير على درب الإنجازات، كما عودنا أبطالنا وبطلاتنا، وتمنت صالحة التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات، من أجل ترك بصمة جديدة، تعزز المكانة المرموقة التي تحتلها رياضة أصحاب الهمم في الخريطتين القارية والعالمية.

رسم البسمة

وبدوره، أكد بطل الدرجات أحمد المنصوري، أن لاعبي منتخب أصحاب الهمم على قدر المسؤولية، ويسعون إلى رسم البسمة على وجه الشعب الإماراتي، مشيراً إلى أن لعبة الدراجات الهوائية الإماراتية، تشارك للمرة الأولى في المحفل الآسيوي المهم، وقال: سبقت البطولة تحضيرات مكثفة، حيث شارك منتخب الدراجات في عدد من البطولات العالمية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب آسيا، وبلوغ منصات التتويج، مشيداً بالمستوى التصاعدي لرياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، في المحافل القارية والدولية.