«الجودو» يهدر الفوز ببرونزية ثانية في «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - عماد الدين إبراهيم - تصوير - مصطفى الأميري، محمد شعلان

أهدر لاعب منتخب الإمارات للجودو، إيفان رومارينكو، فرصة الفوز بميدالية برونزية ثانية، لمنتخب الجودو، وذلك في وزن 100 كلغ، في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا حالياً في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ، إثر خسارته الرهان، أمس في الجولة الحاسمة، أمام اللاعب الأوزبكي شيرالي جوراف، بعدما كان قد تأهل لهذه المرحلة بعد منافسة شرسة وقوية، خلال التصفيات، التي أقيمت على الصالة المغلقة، باستاد غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكرتا، وودع المنتخب بهذه الخسارة، الدورة الآسيوية.

خسارة

وكان رومارينكو قريباً جداً من رفع ميداليات الإمارات في هذه الدورة من 13 إلى 14 ميدالية ملونة، علماً بأن لاعب منتخب الجودو فيكتور سكرتوف، قد تمكن أول من أمس من حصد الميدالية البرونزية في وزن 73 كلغ، وبدأ إيفان رومانيو، مشواره بالفوز على اللاعب الهندي ساينا افتار بنتيجة 10 ـ صفر ونجح أيضاً في تخطي لاعب كازاخستان فيكتور ديمانيك قبل أن يخسر في مباراة الدور قبل النهائي من الكوري الجنوبي قوهام شو ليتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام اللاعب الأوزبكي شيرالي.

وداع

وعلى ذات الصعيد فقد خسر لاعب منتخب الإمارات للجودو توما سيرجو أمام الأوزبكي سابيرو بنتيجة صفر ـ 10 وودع المنافسة على الرغم من أنه كان مرشحاً بقوة للمنافسة على ميدالية ملونة في هذه الدورة في أعقاب الإنجاز الذي حققه بالفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2016، التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وأكد فاسيلي فالك مدرب منتخب الإمارات للجودو، أن المنتخب حاول من خلال هذه الدورة، أن يقدم أفضل ما عنده من خلال مشاركته بثلاثة لاعبين هم توما سيرجيو وإيفان رومارينكو وفيكتور سكرتوف، مشيراً إلى أن توما سعى لتحقيق أفضل نتيجة، على الرغم من أنه قام بتغيير وزنه من 81 إلى 90 كلغ.

غياب التركيز

وأرجع ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وإداري المنتخب، خسارة اللاعب إيفان رومارينكو، بسبب عدم التركيز نتيجة للخسارة التي كان قد تعرض لها في الدور قبل النهائي، وأضاف التميمي في تصريحات صحافية تعليقاً على خروج توما من المنافسة رغم أنه كان مرشحاً للفوز بميدالية ملونة في هذه الدورة، أن توما قام أخيراً بتغيير وزنه من 81 كلغ إلى 90، لذلك فإن اللاعب بحاجة إلى تحسين وزنه، وأضاف: على الرغم من أن توما بدأ المنافسة بصورة جيدة إلا أن الخطأ الذي وقع فيه وهو السقوط على ظهره تسبب في خسارته، وأشار التميمي إلى أن توما لو كان حقق ميدالية في هذه الدور فإن ذلك كان سيزيد من نقاطه من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

مسؤولية

وأكد التميمي، تحمله مع مدرب المنتخب مسؤولية ضياع ميدالية ثانية لمنتخب الإمارات للجودو، في دورة الألعاب الآسيوية بعد الميدالية البرونزية، التي كان قد حققها اللاعب فيكتور سكرتوف، وذلك لعدم تجهيزه للاعب إيفان نفسياً وذهنياً بعد الخسارة في مباراة الدور قبل النهائي، مقدماً اعتذاره للجمهور الإماراتي عما حدث، مشدداً على أنه ورغم أن طموحهم كان تحقيق نتائج أفضل إلا أنهم كاتحاد راضون عن النتائج التي حققها المنتخب في هذه الدورة، لافتا إلى أن هذا هو حال رياضة الجودو كون أن اللاعب يمكن أن يخسر في لحظة، وقال: أتحمل شخصياً مسؤولية ضياع ميدالية أخرى للجودو وكان هناك تقصير مني ومن المدرب في مسألة عدم تجهيز اللاعب إيفان نفسياً وذهنياً بعد الخسارة في مباراة الدور قبل النهائي، وعلينا تحمل المسؤولية وليس اللاعب فقط.

قرارات ونوه التميمي إلى أن خسارة إيفان في مباراة الدور قبل النهائي، كانت بسبب القرارات الخطأ للحكم، مؤكداً أن الحكم كان يفترض به أن يمنح الإنذار الثالث للاعبين معا وليس إيفان لوحده، وأشار إلى أن المنتخب استفاد من المشاركة في هذه الدورة وذلك لتصحيح الأخطاء، واعتبر أن مشاركة منتخب الجودو في دورة الألعاب الآسيوية تمثل إعداداً جيداً للمنتخب للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، معتبراً أن المركز الرابع في الدورة يعد مفيداً كون أن اللاعب يحصل على نقاط من مثل هذه المشاركة.

راحة

تعود إلى الدولة اليوم بعثة منتخب الإمارات للجودو بعدما شاركت في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، إذ سيخلد اللاعبون إلى الراحة لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها المنتخب لخوض معسكر داخلي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي ستقام في أذربيجان، ضمت بعثة المنتخب إلى جانب أمين عام اتحاد المصارعة والجودو، إداري المنتخب ناصر التميمي، كلاً من المدرب فاسيلي فالك واللاعبين توما سيرجيو وفيكتور سكرتوف وإيفان رومارينكو.