(فيديو) لاعبة تنس تغادر الملعب على كرسي متحرك

تلقت لاعبة التنس الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو إصابة قوية خلال مباراتها ضد منافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة مونتريال الكندية.

وصرخت اللاعبة الرومانية متألمة، بعد أن لعبت إحدى الكرات خلال المجموعة الثالثة الحاسمة، وسقطت على الأرض ممسكة بساقها وهي تجهش بالبكاء.

وتلقت ميخايلا بوزارنيسكو الاسعافات الأولية في الملعب، ومن ثم خرجت منه على كرسي متحرك.

وانتهت المجموعة الأولى لصالح اللاعبة الأوكرانية (6-3)، بينما تمكنت الرومانية من إدراك التعادل بفوزها بالمجموعة الثانية بنتيجة (7-6)، وكانت متأخرة في الثالثة بثلاثة أشواط مقابل أربعة، والإرسال عندها قبل الإصابة، حسب "روسيا اليوم"

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.



We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA