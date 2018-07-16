بطولة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات في إيطاليا الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق الخميس المقبل بميادين نادي إمبريفيد بمدينة تودي الإيطالية، النسخة الثانية من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، وتستمر حتى 30 الجاري.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية رئيس اللجنة المنظمة العليا، عن سعادته باستئناف البطولة بعد النجاحات الفنية والتنظيمية والترويجية التي تحققت في عامها الأول.

وقال نفخر أن تحمل البطولة اسم «أم الإمارات» لتكون فكرة رائدة وغير مسبوقة، وتمثل حلم كل راميات العالم، وتحمل رسائل إلى كل سيدات العالم، وتكون محل تقدير واهتمام الاتحاد الدولي للرماية، وكل عشاق ومحبي رياضة الرماية في العالم.

وأشاد اللواء الريسي بالدعم اللامحدود الذي تقدمه «أم الإمارات» للمرأة عامة، وللمرأة الإماراتية خاصة، ما مكنها من تحقيق الكثير من المكاسب، وقال: تعزز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي ولا يزال، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور الإمارات، إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل «أم الإمارات».

وأكد اللواء الريسي أن رماية السيدات العالمية تدين بهذا التطور إلى «أم الإمارات»، التي منحتها فرصة ذهبية للتحليق إلى آفاق أرحب

وذكر اللواء الريسي أن الجولة الثانية للبطولة ستقام بميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، من 23 سبتمبر المقبل وحتى الأول من أكتوبر، والثالثة بمدينة الرباط المغربية من 19 - 26 أكتوبر، على أن تقام جولة الإمارات بنادي العين للفروسية والرماية والغولف من 4 - 11 ديسمبر المقبل.

وأشادت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية محققة أهدافها السامية التي أقيمت من أجلها لتسهم في دفع حركة الرياضة النسائية العالمية قدماً، وتسهم في تطوير مستويات الراميات من مختلف بلدان العالم.

وأشارت إلى أن هذه النجاحات خلقت روح التحدي من أجل استمرار البطولة والخروج بنتائج أضخم، وقالت: علمتنا «أم الإمارات» أن سقف طموحاتنا بلا حدود، وأن مبادرات سموها تحمل الخير للإنسانية جمعاء.

وأضافت: حققت البطولة في نسختها الأولى نجاحات غير مسبوقة، وكانت مدعاة لفخرنا، ووصلت رسالتنا إلى شتى بقاع الأرض، لأن توجيهات «أم الإمارات» لنا تتضمن أن تعود المشاركات إلى بلدانهن، وهن يحملن أطيب الذكريات عن دولة الإمارات عامة، والبطولة بشكل خاص.