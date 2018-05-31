فهود زعبيل يكتسح «سبورت فور أوول» في الظهور الأول

اكتسح فهود زعبيل نظيره «سبورت فور أوول» بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة مساء أول من أمس لبطولة كرة القدم للصالات، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، ليحصل بذلك على أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما ليدر سبورت، ويوجه تحذيراً قوياً إلى فريق الطاهر حامل اللقب.

وظهر فهود زعبيل بعد غيابه عن البطولة في نسخة العام الماضي، وتألق في صفوفه البرازيلي تاينان بتسجيله ثلاثية.

وفي مواجهة أخرى أقيمت مساء أول، أربك الإمارات للسياقة، حسابات «إم كي آس»، وحرمه من انتزاع بطاقة العبور إلى ربع نهائي، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-1 لحساب المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الأولى، فقد سيطر فريق فهود زعبيل على مجريات اللعب في الدقائق الخمس الأولى، وسط تراجع كبير من فريق سبورت فور أوول للدفاع، إذ إنه رغم مشاركة الجورجي رونالد ماتيوس، والبرازيلي دوغلاس جونيور مع فهود زعبيل، إلا أن التألق كان من نصيب طارق أمان وأحمد الحوسني، حيث جاء أول تهديد في المباراة، عن طريق طارق الذي سدد كرة قوية بجوار القائم (2)، بينما تألق حارس سبورت فور أوول، أحمد عبد الله، وتصدى لكرة أحمد الحوسني، قبل أن يتمكن الحوسني من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، مستغلاً كرة عرضية من الجورجي رونالد ماتيوس، حولها الحوسني برأسه رائعة في المرمى.

ورد فريق سبورت فور أوول بهجمة سريعة، أنهاها البرتغالي نونو ميغيل بتسديدة قوية، مرت بجوار القائم، بينما أضاف فهود زعبيل الهدف الثاني من كرة سددها دوغلاس جونيور في الدقيقة السادسة.

في المقابل، هدأ أداء الفريقين بعد الهدف الثاني، مع نشاط نسبي من سبورت فور أوول، الذي حول تقليص النتيجة، وكاد عبد الله محمد أن يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة، أنقذها حارس فهود زعبيل أحمد هلال، بينما شكلت الهجمات المرتدة لفهود زعبيل خطورة كبيرة، وأسفرت عن الهدف الثالث، من كرة هيأها رونالد إلى دوغلاس، الذي وضع الكرة بهدوء في المرمى (16)، ثم أضاف البرازيلي تاينان داسيلفا الهدف الرابع (19).

تغيير

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ استمرت الأفضلية لمصلحة فهود زعبيل، وأهدر أحمد الحوسني فرصتين، قبل أن يحرز تاينان أجمل أهداف اللقاء من كرة على «الطائر» في الدقيقة 23، مضيفاً الهدف الخامس، ثم أحرز رونالد ماتيوس الهدف السادس (27)، ويبدأ مدرب فهود زعبيل، مارسيلو فيلهو، في إراحة اللاعبين والدفع بالبدلاء، ورغم ذلك لم يتمكن سبورت فور أوول من الاستفادة هذه التغييرات، وأضاف عبد الله محمد الهدف السابع (33)، أما المفارقة، كانت أن حارس سبورت فور أوول، أحرز الهدف الوحيد لفريقه (35)، وفي الدقائق الأخيرة، أضاف تاينان داسيلفا الهدف الثامن، لتنتهي المباراة بفوز كبير لفهود زعبيل.

من جهته، دخل «إم كي آس»، مباراته مع الإمارات للسياقة، منتشياً بفوزه في المباراة الأولى بخماسية نظيفة على الإمبراطور، وكان يبحث عن حسم التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن تكون الكلمة الأخيرة للإمارات للسياقة، الذي فرض عليه إعادة حساباته.

مباراة مفتوحة

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، وتقدم الإمارات للسياقة بواسطة البرازيلي وليام أوليفيرا (ق 2)، بعدما قاد هجمتين متتاليتين، تصدى لهما دفاع «إم كي آس» بنجاح، وبرز أوليفيرا مرة أخرى، وسدد بقوة بجانب المرمى، فيما رد «إم كي آس»، بواسطة الإسباني بول باجيكو، الذي خطف الأنظار في المباراة الأولى أمام الإمبراطور، بتسجيله هاتريك.

وضغط «إم كي آس» بواسطة البرازيلي جيفرسون شافيز، لكنه وجد في طريقه حارس المرمى حسن الحنطوبي علي قبل أن يرد الإمارات للسياقة بواسطة نجمه أوليفيرا، الذي سدد قريباً من المرمى.

وتألق الحنطوبي مرة أخرى في وجه «إم كي آس»، بتحويله ركلة حرة مباشرة إلى الركنية في المرة الأولى، ثم تصدى لانفراد باجيكو (ق 9)، ليحافظ على أسبقية فريقه، في المقابل، برز حارس مرمى «إم كي آس»، بتصديه لتسديدة نارية من البرازيلي رنجال.

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين، واستفاد الإمارات للسياقة، من خبرة رباعي المنتخب الوطني صبري جميل وعبد الكريم جميل ومحمد عبد الله والحنطوبي، إضافة إلى لاعبيه الأجانب، وفي مقدمهم أوليفيرا، الذي يعرف جيداً الدوري الإماراتي، لاحترافه بفريق الظفرة، لينجح في تسجيل الهدف الثاني بواسطة البرازيلي تياغو تيلس.

وفي الوقت الذي بحث فيه «إم كي آس» عن هدف تقليل الفارق، زاد الإمارات للسياقة من سرعته في المباراة، وضغط بثقله في الهجوم، وكان قريباً من إضافة هدف آخر، لكن الحظ أدار ظهره إلى نجمه أوليفيرا (ق 17).

نجاح

ولم ينجح «إم كي آس» في الوصول إلى مرمى الإمارات للسياقة قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتأخره بهدفين دون رد.

دخل «إم كي آس»، الشوط الثاني بقوة، ونجح في تقليل الفارق بعد دقيقة واحد عن طريق البرازيلي جيفرسون، قبل أن يتصدى الحنطوبي لتسديدة جيفرسون، ورد الإمارات للسياقة بواسطة أوليفيرا، لكن أحمد حسين أبعد الكرة عن مرماه.

تألق

قاد «إم كي آس»، هجمة منظمة بين باجيكو وجيفرسون، لكن الحنطوبي يتألق من جديد، ويحرمهما من إدراك التعادل لفريقهما، واستمر مسلسل إهدار الفرص، بعد أن سدد أحمد السويدي فوق المرمى، رغم موقعه القريب.

وارتفع ريتم المباراة في الدقائق الأخيرة، ونجح الإمارات للسياقة في تعزيز تقدمه بهدف ثالث، سجله أوليفيرا (ق 16) من الشوط الثاني، فيما وقف الحنطوبي في وجه «إم كي آس».

برنامج الليلة

كرة قدم صالات:

22:00 الإمبراطور- الإمارات للسياقة

23:20 الطاهر- إنذار

00:40 فهود زعبيل- ليدر سبورت

22:00 البادل تنس

22:00 التحدي الليلي

سلة الكراسي:

21:45 ديوا- الأنصاري للصرافة

22:35 هيئة الصحة- داناتا

23:25 جمعية الاتحاد- النيابة العامة

00:15 إسعاف دبي- بلدية دبي