حامل لقب الصالات يكتوي بالنيران الصديقة في الوقت القاتل

لدغت النيران الصديقة الطاهر بطل النسخة الماضية في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعته مع البحري في انطلاقة بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا.

وتعرض حامل اللقب لخسارة قاسية بهدفين مقابل هدف أمام البحري في مباراة فرض فيها الطاهر سيطرة واضحة، وكانت قريبة من التعادل قبل أن يحول لاعبه أحمد عبد الله كرة رأسية في مرمى فريقه آخر 5 ثوان، ليضاعف النتيجة للبحري الذي افتتح التسجيل بواسطة حمد الشامسي (ق17) فيما سجل الهدف الوحيد لحامل اللقب عبد الله الخمري للطاهر (ق1) من الشوط الثاني.

قدم الفريقان مباراة عالية فنياً، تميزت بطابعها التكتيكي والحذر التامّ، وتفوق البحري من الناحية الدفاعية، فيما فشل الطاهر في ترجمة أفضليته البسيطة إلى أهداف بعد وجد في طريقه حارس المرمى مايد المعيني في يومه.

وضغط الطاهر بواسطة البرازيلي جيفرسون كوريا، لكنه فشل في هز شباك البحري الذي لعب بشكل متوازن وهدد مرمى حامل اللقب بفضل أدائه الجماعي المميز بقيادة الفرنسي راميز كيفن.

وكان البحري الأقرب لافتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة لعبها راميز، ونجح البحري في امتصاص ضغط الطاهر ومواجهته بلعب منظم ومتنوع تتدرج فيه الكرة بأسلوب سلسل ما مكنه من خلق أكثر من فرصة خطرة.

وظهر الطاهر من جديد في هجمة سريعة، لكن لاعبه الإسباني أري سانتوس لم يحسن استغلال موقعه المناسب وسدد كرة حولها حارس المرمى زهير مبارك إلى الركنية ورد البحري بتسديدة قوية لهلال عبد الله تمكن أحمد عبد الله من إبعادها إلى الركنية.

واعتمد البحري على تكتيك عال والدفاع بشكل جماعي ما حال دون الوصول الطاهر إلى مرماه رغم المحاولات العديدة، التي قادها كل من البرازيلي جيفرسون والإسباني أري سيلفا، الذي تميز بتسديداته القوية.

وطلب مدرب فريق الطاهر عبد الله عبد الباسط وقتاً مستقطعاً في محاولة لإيجاد الحلول لفك شفرة البحري المتألق في الدفاع بفضل تماسكه وأدائه الجماعي وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الطاهر.

وأنقذ مايد المعيني حارس مرمى البحري فريقه من هدف محقق من هجمة مرتدة قادها جيفرسون ووصلت الكرة إلى أحمد عبد الله الذي سدد بقوة إلا أن المعيني نجح في التصدي، وتمرير الكرة إلى زميله حمد الشامسي الذي عكس الهجمة وفاجأ الطاهر باختطاف الهدف الأول (دق 17).

وبرز المعيني مرة أخرى عندما تصدى بنجاح إلى تسديدة قوية من جيفرسون لينتهي الشوط الأول بتقدم البحري بهدف دون رد.

ودخل الطاهر الشوط الثاني أكثر إصراراً على إدراك التعادل وتمكن من ذلك بعد 60 ثانية فقط عن طريق عبد الله الخمري قبل أن يطرد الحكم مدربه عبد الله عبد الباسط، بسبب الاحتجاج على إحدى اللقطات.

ولم ينجح الطاهر في فرض أسلوبه بسبب التغطية الدفاعية المكثفة التي اعتمدها البحري وتحرُك لاعبيه على أرضية الملعب بشكل منظم ومتوازن، وحتى المحاولات الفردية للاعبي الطاهر لم تجد طريقها إلى المرمى في ظل تألق حارس المرمى مايد المعيني.

وفي كل مرة يحاول فيها الطاهر رفع رتم المباراة والوصول إلى المرمى إلا ووجد في طريقه دفاعاً منظماً من الصعب اختراقه بقيادة المعيني، في المقابل كان البحري قريباً من مفاجأة الطاهر مرة أخرى بالهدف الثاني لولا تألق حارس مرمى الذي حول الكرة إلى الركنية.

وفرض الطاهر سيطرة واضحة في الدقائق الخمس الأخيرة لكن دفع ثمن التسرع والارتباك عندما سجل لاعبه أحمد عبد الله هدفاً ثانياً في مرمى فريقه.

المباراة الثانية

قدم «أم كي إس» أوراق اعتماده مبكراً بوصفه أحد الفرق الطامحة بالمنافسة على مراكز متقدمة، بعدما ضرب بقوة وحقق الفوز على الإمبراطور بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول في انطلاق منافسات المجموعة الثانية وتألق الإسباني بوب باجيكو بشكل لافت وخطف الأنظار بتسجيله هاتريك.

لم ينتظر فريق «أم كي إس» سوى ثوانٍ معدودة للإعلان عن نواياه وتهديد مرمى الإمبراطور بتسديدة قوية من باجيكو تصدى لها الحارس سالم العامري.

وجاء رد الإمبراطور عبر البرازيلس ايفرتون الذي راوغ المدافعين والحارس بمهارة عالية وسدد كرة ناب القائم الأيسر بالتصدي لها عن الحارس في الدقيقة الثالثة.

وافتتح «أم كي إس» التسجيل عبر خالد محمد حارب الذي تجاوز المدافع وواجه الحارس ليسدد الكرة على دفعتين ويسكنها داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

وزادت صعوبة الموقف على الإمبراطور بعد حصول لاعبه حمدان الكثيري على بطاقة حمراء إثر تدخله على البرازيلي جيفرسون المنطلق بهجمة مرتدة في الدقيقة السابعة.

واستغل «أم كي إس» النقص العددي لدى منافسه ليسجل الهدف الثاني بلقطة فنية مميز من الإسباني بول باجيكو في الدقيقة الثامنة.

وترجم جيفيرسون تفوق «أم كي إس» بهدف ثالث بعدما راوغ أكثر من لاعب وحارس المرمى وسدد الكرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 11.

حاول الإمبراطور تقليص الفارق لكنه واجه دفاعاً منظماً، تميز بسرعة الارتداد في الهجمات المرتدة.

وبرز محمد عبيد في صفوف الإمبراطور حينما سدد كرة قوية مرت بجوار المرمى، ثم واجه الحارس لكنه سدد الكرة في جسده في الدقيقة 17.

ولم تتغير الأمور في الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بتقدم «أم كي إس» بثلاثية نظيفة قبل أن يضيف باجيكو ثنائية في الشوط الثاني لينهي المباراة بخماسية دون رد.

برنامج الليلة

كرة قدم صالات:

22:00 إنذار - البحري

23:20 ليدر سبورت - سبورت فور أول

00:40 العاصفة - شرطة دبي

22:00 البادل تنس

سلة الكراسي:

21:45 الأنصاري للصرافة - جمعية الاتحاد

22:35 داتا - دبي للإسعاف

23:25 شرطة دبي - ديوا

00:15 هيئة الطرق - هيئة الصحة