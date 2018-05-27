الإمارات الأولى عالمياً في التميز البيئي للسيارات

أصبحت الإمارات، أول دولة في العالم تحصل هيئتها الوطنية المشرفة على رياضة السيارات على شهادة الإنجاز البيئي المتميز للرياضة والتنقل من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وكان نادي الإمارات للسيارات والسياحة أحرز في عام 2015 المرتبة الثالثة على مستوى العالم وحصل على أعلى تكريم رسمي متاح للهيئات المشرفة على رياضة السيارات في العالم.

وتأتي الشهادة التي حصل عليها نادي الإمارات للسيارات والسياحة تكريما لنجاحه في تطبيق مجموعة واسعة النطاق من مبادرات التنمية المستدامة تماشيا مع الأهداف البيئية العالمية للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الهيئة الدولية المشرفة على رياضة السيارات، والتي يمثلها نادي الإمارات للسيارات والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناء على اقتراح الاتحاد الدولي للسيارات، وافق محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة واتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، على أن يقوم بدور سفير البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بصفته نائباً إلى جانب مسؤولياته عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

فخر بالاختيار

وفي هذا السياق عبر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة عن سعادته الكبيرة بما حققه نادي الإمارات للسيارات والسياحة من إنجاز مهم وكبير بحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في التميز البيئي لرياضة السيارات والتنقل من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، مشيراً إلى أن الإمارات فخورة بالمكانة والتصنيف الدولي الذي جعلها في طليعة دول العالم في التميز البيئي في مجال رياضة السيارات وذلك بفضل الجهود التي تبذل من قبل محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

التزام بتحسين البيئة

ومن جانبه قال محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «نحن ملتزمون بتحسين البيئة دائماً في جميع أنشطتنا، وتأكد التقدم الكبير الذي حققناه من حقيقة كوننا أول من حصل على أعلى مستوى من الشهادات لكل من الرياضة والتنقل من الاتحاد الدولي للسيارات».

وأضاف بن سليم: «نحن ندرك جيداً أن لدينا دورا يجب أن نلعبه في توفير نوعية حياة وبيئة أفضل للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء الآن وللأجيال القادمة، وسنواصل بذل كل جهد لزيادة تحسين إدارة البيئة الخاصة بنا وتعزيز الوعي بالقضايا المحلية والعالمية التي تساعد ممارسات التنمية المستدامة.»

الجدير بالذكر أن محمد بن سليّم كان في طليعة من قاموا بتشكيل لجنة البيئة والاستدامة المنبثقة عن الاتحاد الدولي للسيارات والتي تم إطلاقها في عام 2018 وتهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية في عالم السيارات ورياضة السيارات، وبما أن الاتحاد الدولي للسيارات يمثل مصالح أكثر من 80 مليون سائق وعائلاتهم، فانه يتمتع مع الأندية الأعضاء بفرصة وواجب لمناقشة الاستدامة العالمية.

تحسين

ويمضي نادي الإمارات للسيارات والسياحة، الهيئة الوطنية لرياضة السيارات في الإمارات، قُدماً على طريق التحسين المستمر في الإدارة البيئية عبر جميع مناطق عملياته.

وعلى مدار العامين الماضيين ركز نادي الإمارات للسيارات والسياحة على التجارة الإلكترونية، وبذل جهودا رئيسية للحد من النفايات، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل وتعزيز التنقل الأخضر وتحّول النادي نحو التسويق الرقمي والمبيعات عبر الإنترنت في محاولة للحد من النفايات الورقية والبلاستيكية.

ومن خلال تحسين مصداقيته في مجال الاستدامة، يقوم نادي الإمارات للسيارات والسياحة بخطوة أخرى نحو تحقيق هدف المساهمة الفعلية بنظافة التنقل لمستخدمي الطريق في الإمارات والاستدامة لرياضة السيارات في جميع التخصصات.