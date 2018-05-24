الشقيقان «إف3-أ» و«إف3» في نهائي «الطائرة» الليلة

يلتقي الشقيقان «إف3-أ» و«إف3» في نهائي مثير ببطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الليلة بداية من العاشرة ليلاً بالصالة الرئيسية بعد أن ضمن «إف3-أ» عبوره إلى المباراة النهائية بتغلبه على فريق سبينيس 3-1 بواقع 25-23 و27-29 و25-14 و25-14، ولم يجد إف3-أ أي صعوبة في انتزاع بطاقة الـتأهل بعد انهيار سبينيس في الشوطين الثالث والرابع، بينما خسر حامل اللقب المفاجأة على يد «إف3» بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-18، 25-19، 25-22 ودفع ثمن غياب الانسجام رغم استقطابه لأفضل لاعبين أجنبيين في العالم.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الأولى التي جمعت «إف3-أ» وسبينيس، فقد جاءت قوية من الفريقين وسيطر عليها التعادل من البداية مع أسبقية بسيطة لإف3-أ الذي كان يتقدم بنقطة في كل مرة قبل أن يبدأ في فرض سيطرته ويعمق الفارق إلى 4 نقاط 8-4 مستفيدا من نجاح الكوبي هريناديز يوسفاني في الاستقبال وضرباته القوية من فوق الشبكة التي لم تجد من يصدها من الجانب الآخر.

الأمر الذي عقد مهمة سبينيس في العودة، وكلما سجل نقطة رد عليه إف3 أ بتسجيل نقطة، ما جعل الفارق يتأرجح بين 3 و4 نقاط، من 8-12 إلى 13-9 ثم 14-10 وعندما اقترب سبينيس من تقليص الفارق إلى نقطتين ظهر يوسفاني من جديد وتصدى لضربة قوية من سلفادور وأكمل اللقطة بتسجيل النقطة 15 ليعيد الفارق إلى 3 نقاط (15-12).

وأخطأ إف3-أ في لعب 3 إرسالات متتالية عن طريق ماجد عبيد ويوسفاني ومبارك المنصوري ليمكن سبينيس من كسر الإرسال وكسب نقطتين رفع بهما رصيده إلى 18 نقطة مقابل 20 لإف3-أ واشتد الصراع بين الفريقين باقتراب الشوط الأول من نهايته ونجح سبينيس من تقليص الفارق إلى نقطتين 23-21 ثم إلى نقطة واحدة 24-23 قبل أن يختطف يوسفاني نتيجة الشوط 25-23.

وشهد الشوط الثاني سيناريو قريبا من الشوط الأول لكن الأسبقية كانت واضحة من جانب إف3-أ الذي تزعم أحداث المباراة وتقدم من 6-4 إلى 7-5 ثم 8-5 و9-6 و10-7 قبل أن يتمكن سبينيس من العودة بفضل نجاح الإيطالي ليونيل مارشال في تسجيل بعض المحاولات الصعبة شكل نقطة قوة الفريق وتميز بضرباته الساحقة، ووصل الفارق إلى نقطة واحدة 11-10 و12-11 و13-12 ثم التعادل 13-13 لأول مرة في هذا الشوط.

ورغم الأسبقية البسيطة التي أخذها إف3-أ على مستوى النتيجة إلا أن الصراع كان قويا وتمكن سبينيس من معادلة النتيجة مرة أخرى 18-18 بعد تأخره بـ3 نقاط (18-15) ثم 19-19، و21-21، ما يؤكد قوة التنافس والتسابق في تسجيل النقاط.

واستفاد سبينيس من خطأ في الإرسال ارتكبه محمد عنان ليتقدم لأول مرة في هذا الشوط 23-22 ويعيد توزيع الأوراق في لصراع على نتيجة الشوط وتمكن من الحفاظ على أسبقيته 24-23 ثم فرض التعادل نفسه 25-25 و27-27 وتقدم سبينيس 28-27 وينتزع الشوط الثاني 29-27.

اشتد الصراع بين الفريقين مع بداية الشوط الثالث الذي اتسم بالتسابق والتلاحق بينهما من النقطة الأولى إلى 6-6 قبل أن ينهار سبينيس بشكل كبير وينتزع إف3-أ الأسبقية بـ4 نقاط ويتقدم 10-6 و11-7 بسبب ارتباك لاعبي حائط الصد من جانب سبينيس وضعف الاستقبال.

ونجح إف3-أ في تعميق الفارق إلى 6 نقاط 15-9 ثم 8 نقاط وسط ذهول وارتباك من لاعبي سبينيس الذين استسلموا للضربات الساحقة ليوسفاني ومحمد عنان ومبارك المنصوري، وارتفع الفارق إلى 12 نقطة لأول مرة في المباراة لينتهي الشوط الثالث لمصلحة إف3-أ 25-14.

وفي الشوط الرابع تقدم إف3-أ سريعا 5-2 ثم 6-3 دون صعوبة وفرض سيطرة مطلقة على أحداثه وسط تراجع كبير من سبينيس رغم نجاحه في تقليل الفارق 6-5 لكنه لم يصمد طويلا أمام تألق يوسفاني وتعمق الفارق إلى 4 نقاط، ثم 12-7 ثم 16-7 و18-7 دون أي مقاومة من سبينيس الذي رضخ للأمر وترك المجال أمام إف3-أ لينتزع نتيجة الشوط 25-14.

المباراة الثانية

في المباراة الثانية، رد فريق «إف3» الدين لفريق المفاجأة الذي كان قد فاز عليه في نهائي النسخة الماضية، وحقق فوزاً سهلاً أول من أمس في نصف النهائي، بثلاثة أشواط دون رد، إذ تفوق إف3 في الجوانب كافة، وكان الطرف الأفضل في اللقاء منذ بدايته حتى نهايته.

ورغم البداية القوية في الشوط الأول من المفاجأة، الذي تقدم بفارق نقطتين حتى وصلت النتيجة 6-4 بفضل تألق الثنائي الكوبي روبرتلاندي سيمون ويواندي ليال، إلا أن فريق إف3 فرض سيطرته تماماً على الشوط بعد ذلك، عندما تعادل 6-6، وتقدم للمرة الأولى 7-6، بعدما قدم الثنائي البحريني محمد يعقوب وناصر عنان فاصل من الضربات الساحقة، لينتهي الشوط الأول بتفوق إف3 بنتيجة 25-18.

وتكرر السيناريو نفسه في الشوط الثاني الذي شهد بداية قوية من المفاجأة الذي تقدم 3-0، و4-1، بعد تفوق الكوبي سيمون في اللعب السريع والضربات الساحقة، ولكن فريق إف3 دخل أجواء الشوط تدريجياً، وأنهى الشوط بفوز إف3 بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثالث وضح التفوق التام لفريق إف3 منذ البداية وحتى النهاية، وحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22، والمباراة بثلاثة أشواط دون رد.

شمسة بنت حشر: المدرب المواطن يحتاج إلى خبرة عالمية

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن المدرب المواطن يحتاج إلى خبرة عالمية حتى ينجح في الوصول إلى قيادة منتخبنا الوطني، مشيرة إلى أن مستوى دورينا الحالي لا يسهّل مهمة المدربين المواطنين لأنه ضعيف وغير قادر على المنافسة لا عربياً ولا قارياً عكس دوريات مصر وتونس والجزائر التي وصلت منتخباتها للعب في بطولات العالم.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن دورة ند الشبا الرياضية تتميز بارتفاع مستواها الفني وقوتها من نسخة إلى أخرى؛ لأن كل الفرق المشاركة عززت صفوفها بنخبة لاعبي الكرة الطائرة الإماراتية، وفي مقدمتهم لاعبو المنتخب الوطني.

ومن أبرز أنديتنا إضافة إلى إداري المنتخب الذي تم تعيينه مسؤولاً بأحد الفرق المشاركة، ما يؤكد التحضيرات الكبيرة التي قامت بها هذه الفرق استعداداً للبطولة، وقالت: «كل عام تنتظر الفرق دورة ند الشبا بشغف للمشاركة والاستمتاع باللعب فيها بحماس؛ لأنها بطولة كبيرة لها سُمعة جيدة وترصد حوافز مالية مهمة للاعبين».

وعن تفوق مستواها الفني مقارنة بدوري الطائرة، أوضحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن دوري الطائرة يفتقد إلى الجماهير الغفيرة التي تتابع بطولة ند الشبا، وقالت: «الجمهور لا يحضر مباريات الدوري، واقترحنا ضم شركات والسماح بمشاركة الهواة الذين يوجد بينهم من يقضي ساعات طويلة في اللعب على شاطئ البحر».

وأضافت: «قمنا بتجربة هذه الفكرة في دوري السيدات، ورأينا تأثيرها الإيجابي حتى أصبح أفضل من دوري الرجال، لذا أتمنى إشراك الهواة في دورينا وسنرى كيف يرتفع المستوى الفني».

ونوّهت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم إلى أن تألق المدربين المواطنين في إدارة فريقهم بالدورة يعود إلى التجربة التي اكتسبوها من الدوري بفضل العمل مع مدربين كبار، وقالت: «لا أقلل من مستوى المدرب المواطن، وأتمنى أن ينجح أحدهم في الوصول إلى تدريب المنتخب الوطني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل وصل منتخبنا إلى العالمية؟

في المقابل هناك منتخبات خليجية وعربية حققت ذلك، وإذا لاعبونا ما نجحوا في الوصول للعب في البطولات العالمية كيف سننجح في تكوين مدرب مواطن على مستوى عالٍ، صحيح بإمكانه تلقي دروس نظرية وتطبيقية لكن أين الخبرة التي ستساعده على ذلك؟ خبرته تقتصر فقط على الدوري الإماراتي، فيما نطمح إلى مدرب شامل، عندما نأتي بمدربين من مصر أو تونس أو الجزائر فلأنهم لعبوا على مستوى عالٍ ومنتخباتهم تنافس عربياً وقارياً وعالمياً، مدربة منتخب الفتيات لاعبة وبطلة إفريقيا».

وأضافت: «لديّ خطة لتخريج مدربة مواطنة ولكن سيظل مستواها خليجياً وليس عربياً ولا عالمياً؛ لأنها لم تحصل على فرصة للعب في بطولات كبرى».

فوزية فريدون: الإثارة تتصاعد في البادل

أوضحت فوزية فريدون مديرة بطولتي كرة الطائرة والبادل تنس في دورة ند الشبا الرياضية، أن منافسات البادل تنس ستأخذ المزيد من طابع الإثارة في الأيام المقبلة، وذلك حينما تدخل المسابقات الأدوار الحاسمة التي يبرز فيها اللاعبون المرشحون للمنافسة على الألقاب، علما أن مسابقة البادل تنس نجحت على مدار السنوات الماضية في تعزيز انتشار ومستويات اللاعبين في الدولة، وهو ما انعكس من خلال ظهور أسماء جديدة في هذه النسخة وزيادة قاعدة المتنافسين في الفئات الرئيسية.

وعبرت فوزية فريدون عن تقديرها لجهود الفرق المشاركة في منافسات كرة الطائرة على روعة الأداء والالتزام بما ساهم في تقديم منافسات تميزت بالمتعة على مدار الأيام الماضية، وسط تطلعات أن تكون المباراة النهائية لمسابقة كرة الطائرة قوية على الصعيد الفني وجماهيرية بالنظر للفريقين المتأهلين للمشهد الختامي.

وأشارت فوزية فريدون إلى أن الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية قدما أقوى أداء واستحقا الصعود لهذه المباراة، وتواجدهما فيها سيجعلنا على الموعد مع مباراة تواكب القيمة الكبيرة التي بلغتها الدورة بفضل ما تناله من دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي سنويا من خلال تعزيز الرياضات الموجودة والعمل على إضافة ألعاب رياضية أخرى.

وصرحت فوزية فريدون، أن تحديد عدد الفرق المشاركة في منافسات كرة الطائرة بـ6 فرق، ساهم في رفع مستوى المنافسات من خلال توزيع لاعبي الأندية والنجوم القادمين من خارج الدولة على عدد أقل من الفرق.

«بيغ 3» بطل النسخة الأولى للسلة

حقق فريق بيغ 3 لقب بطولة السلة 3x3 فئة الرجال، فيما حقق فريق تريب لقب الناشئين، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت للمرة الأولى ضمن بطولة ند الشبا.

وكانت منافسات النهائي للرجال والناشئين قد أقيمت مساء الثلاثاء في الساحة الخارجية لدبي فيستيفال سيتي، حيث أقيمت منافسات البطولة لمدة 4 أيام.

وقام كل من صلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ند الشبا الرياضية، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعائشة الجسمي مسؤولة منافسات اللعبة، بتتوج الفائزين بالبطولة وكذلك الفرق التي حازت على المركزين الثالث والرابع بالإضافة إلى الجوائز الفردية.

وفي تفاصيل النتائج، حل فريق «بيغ 3» في صدارة الرجال، بينما حل فريق «بول باف أوول» في المركز الثاني وفريق «يو أو إس» من جامعة الشارقة في المركز الثالث.

وفي منافسات الناشئين توج فريق «تريب» بلقب البطولة، فيما نال فريق «العميد» المركز الثاني وفريق «إستيبل» المركز الثالث.

وكانت منافسات نهائي السيدات قد اختتمت مساء أول من أمس بتتوج فريق النصر بطلاً للسيدات، وفريق جيمس بلقب بطولة الناشئات.

وفاز اللاعب عامر الساتي من فريق «بيناري فيناشل» بلقب بطولة سلام دارك، فيما فاز بلقب مسابقة الرمية الثلاثية اللاعب فيصل محمد من فريق العميد.

وشهدت فعاليات البطولة على مدار أيامها الأربعة أجواء رمضانية رائعة في الساحة الخارجية لدبي فيستيفال سيتي وذلك وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الجنسيات والأعمار.

«متلازمة داون» تشيد بدعم أصحاب الهمم

أشادت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالنجاحات، التي تحققها دورة ند الشبا الرياضية ودعمها لأصحاب الهمم، موجهة الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الدورة.

كما أشادت جعرور بعنوان حفل الافتتاح المواكب لاحتفالات الدولة بعام زايد وهو «زايد.. رجل الهمم»، وقالت: إن زايد الخير حي وحاضر في قلوبنا وحياتنا لأياديه البيضاء مع أصحاب الهمم داخل الدولة وخارجها، وقد جاء تصميم واعتماد حفل الافتتاح بلمسات وطنية بالتزامن مع «عام زايد»، وبما يعكس جهود القائد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة واحة الخير والتسامح والسعادة لجميع الشعوب.

كما جعلها نموذجاً في رعاية وتقدير الرياضيين من أصحاب الهمم والرياضيين بشكل عام، وهو ما تجسده هذه الدورة من تلاقي المواطنين والمقيمين وأبطال العالم الذين يتوافدون من خارج الدولة، ليرسموا معاً لوحة رياضية معبرة على مدار أيام الشهر الفضيل، وتخصيص منافسات رياضية لأصحاب الهمم.

صلاح أمين: تفاعل واسع في كل الألعاب

أثنى صلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا على التفاعل المجتمعي الواسع من مختلف الفئات والجنسيات، وقال: تسير المنافسات بالشكل المخطط لها، وهناك تفاعل كبير من فئات المجتمع وجميع المقيمين، داخل الدولة وهو ما شهدناه في سباق الجري بمشاركة 40 جنسية، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد دخلت الدورة مرحلة النهائيات ما بين نهائي ثلاثيات السلة ونهائي الطائرة والمبارزة، وهناك عمل كبير من جميع اللجان داخل اللجنة لدرجة أن المسابقات تقام ليلاً إلا أن اللجنة المنظمة تعمل طوال النهار لتجهيز الملاعب والصالات للعب.

وغادر صلاح أمين صباح اليوم متوجهاً إلى القاهرة لحضور نهائي بطولة ند الشبا لكرة القدم للصالات والخاصة باللاعبين الأولمبيين، حيث سيقام نهائي البطولة مساء اليوم.

ونوه بالمشاركة الكبيرة للمرأة في الدورة الحالية بتواجد منافسات السيدات في 6 ألعاب من أصل 11 بطولة في الدورة.

علي أميري: الدورة تقدم الجديد في كل نسخة

قال علي أميري مدير منتخبات السلة باتحاد الإمارات إن دورة ند الشبا فرضت نفسها على عدد كبير من الألعاب ودائماً ما تقدم الجديد في كل نسخة، وتعتبر بطولة ثلاثيات السلة بصمة كبيرة، وقدمت خدمة للعبة من خلال مشاركة لاعبي الأندية مع الهواة المقيمين وفرق الجاليات وفرق الجامعات، وفرصة رائعة لاكتشاف المواهب، وبالفعل هناك متابعة من جانب الأندية لتسجيلهم في قوائمها.

وأشار أميري إلى أن منتخبات السلة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بدء التدريبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث أمام منتخب الرجال التصفيات الآسيوية في مرحلتها الثانية والتي يتصدرها منتخبنا، وبعدها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

وسيتم إعداده من خلال معسكر في تركيا ثم الإعداد في بطولة دولية في تونس، ولعب عدد من المباريات مع مدارس أفريقية مثل السنغال وكوت ديفوار، وهناك مشاركة في البطولة الآسيوية للشباب في بانكوك خلال شهر أغسطس، كما سيشارك في البطولة العربية بمصر، ومنتخب الناشئين يستعد للمشاركة في بطولة الخليج التي يستضيفها اتحاد اللعبة بمعسكر تركي.

دعم

«الأولمبياد الخاصّ» يشكر حمدان بن محمد

وجّه طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الدورة، على دعمه لرياضة أصحاب الهمم وقال: نعمل في الأولمبياد الخاص الإماراتي على تمكين رياضيي منتخب الإرادة في كافة الرياضات عن طريق دعم مشاركتهم في مختلف البطولات المحلية والعالمية، وتعتبر بطولة ند الشبا الرياضية من أهم البطولات الرياضية محلياً، والتي استطاعت أن تفسح مجالاً لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية للمشاركة مع الأسوياء في هذا المحفل الكبير.

ومن ضمن المشاركات الرياضية المختلفة لمنتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركة فريق الجري للأولمبياد الخاص في سباق الجري ببطولة ند الشبا الرياضية.