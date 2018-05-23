حمدان بن محمد: الإمارات تـسعى إلى الأفضل دائماً

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات مساء أول من أمس، ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها بتوجيهات سموه وتحت رعايته بمشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي يتنافسون في 11 مسابقة بجوائز مالية تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي.

وأشاد سموه بالسباق الذي تفوق من ناحية التنظيم وعلى صعيد المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام على خط النهاية: نسعى دائما للأفضل في كل شيء، السباق جاء مميزا من ناحية مستوى التنظيم الذي قدمنا فيه أقصى الإمكانيات وأفضل الخدمات وعلى صعيد المستوى التنافسي وحجم المشاركة، ونسعى في العام المقبل أن نكون أفضل من العام الحالي، ودولة الإمارات العربية المتحدة دائما ما تكون متميزة، ونحب التميز في كل شيء.

وحول السيطرة المغربية على المراكز الأولى في فئة المحترفين حيث التقى سموه العدائين المغاربة الذين فازوا بالمراكز الأولى بعد خط النهاية وهنأهم على ما قدموه من مستوى في السباق، وقال سموه: صدارة لاعبي المغرب لسباقات الجري ليس وليد عام أو اثنين، ولكنهم يسيطرون على هذه السباقات منذ سنوات طويلة نتيجة لطبيعة بلدهم من تضاريس ومضامير طبيعية تساعدهم على ذلك، ونتشرف بهم في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حضور انطلاقة السباق الذي شارك فيه نحو 1500 رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، كما حرص على متابعة مراحله والوقوف عند خط النهاية لاستقبال طليعة الرياضيين الذين أنهوا السباق وتحيتهم على مشاركتهم في هذا السباق الذي شمل 7 فئات رئيسية.

كما حرص سموه على لقاء أعضاء الأولمبياد الخاص الذين شاركوا في السباق وقطعوا المسافة بكل همة، ورحب سموه بمشاركتهم وجميع أصحاب الهمم في دورة ند الشبا الرياضية التي تفتح أبوابها للجميع، والتقط سموه صورة تذكارية معهم.

ورافق سمو ولي عهد دبي في متابعته للسباق ولقائه المشاركين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحسن المزروعي مدير دور ند الشبا الرياضية.

وتميز السباق بمشاركة رفيعة المستوى يتقدمهم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وبطلنا في الرماية الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم وسعيد جابر.

وتقدم حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لتشريفه المنافسة بالحضور ودعمه الرياضيين المشاركين طوال مسيرة السباق، حيث حرص سموه على رفع معنويات المتسابقين كما حرص على التقائهم عند خط النهاية والإشادة بجهودهم، وهو أمر يؤكد الدور القيادي والقدوة التي يقدمها سموه للرياضيين في الدولة ودعمه المتواصل لهذه الدورة التي نبعت كمبادرة من مبادرات سموه تجاه المجتمع عموما والرياضة خصوصا، ولا يزال سموه يرعاها بالتواجد والحضور وتوفير كافة سبل الدعم.

كما أشاد المزروعي، بما قدمه المشاركون في السباق من أداء متميز وانضباطية عالية تجلت في مظاهر الاحتفال عند خط النهاية لدى جميع الواصلين، سواء الفائزين بالمراكز الأولى أو ممن نالوا شرف إنهاء الحدث حيث تحولت قرية الدورة إلى منطقة للاحتفالات وتبادل التهاني بين جميع المشاركين الذي ضم فئات للهواة والمحترفين والمقيمين والمواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم حيث سعدنا بمشاركة عدد من أعضاء الأولمبياد الخاص.

وشهد السباق خدمات مميزة من مختلف المؤسسات الحكومية التي تعاونت مع اللجنة المنظمة لإنجاح فعاليات السباق، خصوصا القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة في دبي التي وفرت طاقما لاستقبال المتسابقين وتوفير خدمات مميزة من طاولات مساج وخدمات التأمين الصحي لهم، خصوصا أن المتسابقين يحتاجون لعناية خاصة فور وصولهم خط النهاية.

ثلاثي مغربي يتصدر سباق المحترفين

جاء سباق الجري مثيراً في جميع الفئات وتميز بسيطرة عدائي المغرب في فئة المحترفين رجال لمسافة 10 كم، حيث فاز أنور الغوز بالمركز الأول، محققاً زمناً قدره 0:29:15 وحل أحمد ثامري في المركز الثاني بـ0:29:29 وسمير جوهر في المركز الثالث بزمن قدره 0:29:36.

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 10 كم حصل الأوغندي إسماعيل سينيانجي على المركز الأول بزمن قدره 0:30:53 والبرتغالي فيليب دي أزفادو بـ0:33:02، وجاء الكيني بول موتوري في المركز الثالث بزمن قدره 0:33:29.

وتوجت الأثيوبية بيرهان ميشيل بالمركز الأول في فئة المحترفات السيدات مسافة 10 كم بزمن قدره 0:38:46 وجاءت المغربية لطيفة صاروخ في المركز الثاني بـ0:39:45 ومواطنتها أمينة محيح في المركز الثالث بـ0:41:40.

وفي الفئة المفتوحة سيدات 10 كم، حصلت الأثيوبية بلاينيش يامي غورمو على المركز الأول بزمن قدره 0:36:20 والفرنسية لاموري ميريام بـ0:39:51 والأميركية كاتي هالسايد على المركز الثالث بـ0:39:57.

وأسفر سباق الفئة المفتوحة 5 كم (رجال - مواطنين ) عن فوز علي حسن بالمركز الأول بزمن قدره 0:18:46 وجاء مطر المهيري في المركز الثاني بـ0:18:49 وعبد الله يوسف الحمادي بـ0:18:54.

وفي الفئة المفتوحة المخصصة للسيدات المواطنات (5 كم) حصلت سارة عبد الله ماجد فريدوني على المركز الأول بزمن قدره 0:23:07 وأسماء الجنيبي على المركز الثاني بزمن 0:28:08 و شيخة بوعصيبة على المركز الثالث بزمن 0:29:11.

وأسفرت نتائج سباق فئة أصحاب الهمم الذي أقامته اللجنة المنظمة ضمن مبادراتها الإنسانية لدعم هذه الفئة، عن تتويج حارب محمد عنبر بالمركز الأول بزمن 27:26 دقيقة وخالد علي زياد الشحي بالمركز الثاني محققا 30:18 دق وعصمان عباس محمد بزمن قدره 30:31 دقيقة.

لطيفة الحوسني وأشواق المصعبي تتفوقان على بطلة إفريقيا

تأهلت لطيفة الحوسني، لاعبة مؤسسة الشارقة للمبارزة، إلى النهائي عقب فوزها على زميلتها لينا الكعبي 15-2، ثم فازت على فاطمة الحوسني، لاعبة شباب الأهلي دبي، بنتيجة 15-2، فيما حققت فوزاً لافتاً في نصف النهائي على التونسية عزة البسباس، بطلة إفريقيا 5 مرات، 15-8.

واكتملت الفرحة الإماراتية بتفوق أشواق المصعبي على التونسية عزة البسباس 15-8، لتحصل على الميدالية البرونزية، وتكتمل السيطرة الكاملة للاعبات الإمارات على منصة التتويج بانتظار النهائي. وفي منافسات سلاح الشيش للاعبات المحليات، سيجمع النهائي شوق حمد ولطيفة الحوسني.

بن دراي: 50 مسعفاً تواجدوا في السباق

أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تخصيص 50 مسعفاً لسباق الجري الذي أقيم أول من أمس، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف ودراجتين ناريتين ودراجتين هوائيتين، بجانب مسعفين لأصحاب الهمم، تحسباً لأي حالة، وقال: نحدد حجم التغطية طبقاً للحدث وعدد المشاركين، والسباق يضم عدداً كبيراً من العدائين وبالتالي تواجدنا بكثافة، نشكر اللجنة المنظمة على كافة الترتيبات، ولم تكن هناك أي عراقيل.

وكشف أن طاقم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيكون أكبر في سباق الدراجات الهوائية على صعيد عدد المسعفين وسيارات الإسعاف والدراجات على الطريق، وتخصيص مركبة إسعاف لأصحاب الهمم، ومشيراً إلى تعاون كبير مع مختلف الجهات الأخرى وخاصة هيئة الصحة بدبي.

وصرح بن دراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف قامت بإعداد خطة شاملة لتغطية دورة ند الشبا.

وقال: قامت المؤسسة بتغطية مجمع ند الشبا الرياضي كاملاً وتوفير 15 مسعفاً لبطولة الطائرة وكرة القدم والبادل تنس ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة ونهائي المبارزة ونهائي كرة القدم للصم ونهائي الجوجيستو،و تأمين سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية بمستشفى ميداني.

وأضاف تقوم المؤسسة بتغطية تصفيات ناس في صالة شباب الأهلي دبي ( بطولة المبارزة) والصالة المغلقة بالخوانيج ( كرة السلة بالكراسي) المتحركة، وتغطية بطولة تحدي ناس الليلي لبطولة الفردي والفرق بجانب مجمع ند الشبا، وبطولة كرة السلة ٣×٣ في الساحة الخارجية أمام النافورة في دبي فيستيفال سيتي مول.

تتويج النصر بلقب السيدات لكرة السلة

توج فريق سلة السيدات بنادي النصر بلقب النسخة الأولى من منافسات كرة السلة 3x3 التي أقيمت ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية في فيستيفال سيتي مول.

وجاء فوز فريق سيدات النصر في المباراة الأخيرة التي أقيمت مساء أول من أمس على حساب فريق نادي سيدات الشارقة بنتيجة 11-5 والذي نال المركز الثاني، فيما حصل فريق الشرقية على المركز الثالث بعدما فاز على فريق الشارقة الوسطى بنتيجة 13-10.

وفي منافسات الناشئات توج فريق جيمس باللقب والمركز الأول، وذلك عقب فوزه على فريق ريم روكرز بنتيجة 10-9، فيما حقق فريق فيكتوري المركز الثالث بعدما تغلب على فريق جام واريز بنتيجة 9-2.

وفي منافسات الرجال تأهل كل من فرق بول أبف أوول، وبيج 3 ويواو إس وزا ريبيس إلى نصف نهائي البطولة الذي أقيم مساء أمس.

وصرّحت هلا شحادة، مدربة فريق سيدات السلة بنادي النصر، بأن فريقها استحق أن يتوج بلقب النسخة الأولى من منافسات كرة السلة، مشيراً إلى أن لاعبات النصر تمكنّ من تحقيق الفوز في جميع المباريات التي لعبنها خلال البطولة، ما يؤكد أنهن شاركن في المنافسات بدورة ند الشبا الرمضانية ولديهن هدف واحد وهو الفوز.

وأكدت مدربة النصر أن المشاركة في دورة ند الشبا كانت أقوى استعداد للفريق للموسم المقبل، لافتة إلى أن مواجهة نادي سيدات الشارقة في النهائي تعني أن الدورة أصبحت قوية بالفرق المشاركة ونوعية مواجهتها التي اتسمت بالندية بين العديد من الفرق المحترفة التي شاركت فيها.

جمعة بن دلموك: تشريف الوطن هدفي في الأسياد

أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أن تشريف الإمارات في الألعاب الآسيوية بإندونيسيا أغسطس المقبل هدفه الأول من المشاركة في البطولة، وأنه من الصعب تقييم حظوظ رماتنا في الأسياد لأن التتويج هدف الجميع في المحفل القاري الكبير، وقال خلال مشاركته في سباق الجري بدورة ند الشبا مساء أول من أمس: من الصعب توقع ما قد يحدث في الرماية، نحن نستعد وغيرنا يستعد أيضا، لا نعرف ماهي الظروف التي سنلعب فيها ولكن ما نعد به هو بذل كل ما نملك من جهود لتشريف وطننا الغالي في الاسياد.

وعن مشاركته في سباق الجري، أوضح الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أن المشاركة في سباق 10 كم تحتاج إلى لياقة بدنية عالية في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قائلا: شاركنا في السباق كهواة وقمنا باستعدادات خفيفة قبله ونحن سعداء باستكمال كامل المسافة رغم حرارة الطقس، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على هذه المبادرة الطيبة التي شجعتنا على خوض هذه التجربة.

وصرح الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أن مشاركته في سباق 10 كم تأتي ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في الألعاب الآسيوية بإندونيسيا لأن الرماية لا تحتاج الدقة في إصابة الهدف فقط بل إلى الجاهزية البدنية والتركيز الذهني العالي، وقال: قررت المشاركة في رماية الدابل تراب في الاسياد وسأنطلق قريبا في الاستعداد بشكل مكثف حتى أصل إلى الجاهزية المطلوبة أغسطس المقبل.

ووصف الشيخ جمعة بن دلموك مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بالتحدي الكبير، مشيرا إلى أنه ليس جاهزا 100% ولكنه سيحاول تجهيز نفسه بالشكل المطلوب للمحفل القاري.

وأضاف: ابتعدت قليلا عن الدابل تراب عقب إلغائها من أجندة الألعاب الأولمبية ولكن سأعود للتدرب بشكل مكثف الأسبوع المقبل، وأمامي خياران، المشاركة في بطولة الدابل تراب «غراند بري» في النمسا أو الاستمرار في التحضير بنادي الشبا على أن تتم برمجة معسكر خارجي قبل انطلاقة الاسياد. وكشف الشيخ جمعة بن دلموك عن مشاركة الرامي خالد الكعبي إلى جانبه لتمثيل الإمارات في لعبة الدابل تراب بالاسياد بينما سيشارك حمد بن مجرن ورامٍ آخر سيتم تحديده لاحقا في اختصاص التراب.