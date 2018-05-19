سلامة آل علي.. طفلة الجوجيتسو ونجمة الحفل

خطفت الطفلة سلامة آل علي، 4 سنوات، نجومية حفل الافتتاح حينما قدمت عرضاً مميزاً لمهارات الجوجيتسو رفقة مدربها إبراهيم الحوسني.

حيث اختارتها اللجنة المنظمة بعدما كانت حديث المجتمع والعالم في بطولة تحدي عام زايد في أبوظبي الشهر الماضي، بموقف نابع من براءة الأطفال حينما تغلبت على منافستها البرازيلية ماريا باراو ما أدى إلى بكاء الخصمة، لتذهب سلامة بعفوية إلى منافستها وتقوم بتطييب خاطرها، وتقدم مثالاً رائعاً في الروح الرياضية والأخلاق النبيلة النابعة من المجتمع الإماراتي.

ودخلت لاعبة نادي عجمان المتوجة بالميدالية الذهبية، أرضية الصالة الرياضية وسط تصفيق كبير من الجماهير، وتم عرض فيديو مسجل يستعرض أبرز نشاطاتها اليومية، والتزامها بممارسة الرياضة وتحديداً الجوجيتسو الذي جعلها حديث الساعة في الفترة الماضية، قبل أن يدخل لاحقاً مدربها إبراهيم الحوسني ويبدآن عرضاً مميزاً تفاعل معهم جميع الحاضرين.

ويعتبر إبراهيم الحوسني مدرب الطفلة سلامة من الرياضيين المواطنين المشرفين، حيث تولى ثلاث مهام، حيث إنه لاعب حاصل على الحزام البني، ومدرب وحكم، وهو يقوم بتدريب لاعبي نادي عجمان ومنهم الطفلة سلامة بكل اجتهاد وتطلعات دائماً لتحقيق الأفضل.

وأوضح الحوسني، أن الموقف الذي قامت به سلامة أخيراً نابع من القيم التي تزرعها رياضة الجوجيتسو في نفوس ممارسيها، حيث إن الغاية هي التفوق لكن مع احترام المنافس.

حيث إننا جميعاً بمثابة زملاء في هذه الرياضة بغض النظر عن النادي أو الجنسية التي نمثلها، وهو ما جعلنا فخورين للغاية بما قامت به سلامة، ونحن سعداء أكثر بهذا التقدير من دورة ند الشبا الرياضية على اختيارها كأحد نجوم حفل الافتتاح، وأتمنى لها المزيد من التوفيق، حيث إنها هي طفلة ذكية وقوية الشخصية وأتوقع لها مستقبلاً رياضياً مبشراً.

وختم الحوسني، معبراً عن تطلعه أن تساهم إضافة رياضة الجوجيتسو إلى فعاليات الدورة، في زيادة أعداد ممارسيها في الإمارات الشمالية، علماً أن اللعبة تستقطب أعداداً كبيرة من مختلف الجنسيات حالياً.