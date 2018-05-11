منافسة ساخنة على «اللقب 28 » في «عام زايد»

ينطلق الاثنين المقبل سباق «القفال 28 » للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ويعد اللقب حلم النواخذة والبحارة، ويكتسب أهمية كبيرة نظراً لإقامة الحدث في «عام زايد».

ورفع النواخذة والملاك المشاركون في الحدث أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي السباق، على الدعم المتواصل والتشجيع المستمر من أجل إقامة الحدث وإحياء ماضي الأجداد.

وثمّن النواخذة والملاك والبحارة الدعم السخي الذي أسهم في استمرار السباق كتظاهرة رياضية بحرية تراثية جامعة منذ الانطلاقة الأولى عام 1991 عندما طرح سموه الفكرة وقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتنفيذ وفق أعلى المعايير، ليكون السباق واحداً من أهم الفعاليات التراثية البحرية في الدولة والخليج العربي.

تظاهرة غالية

وقال النوخذة محمد سعيد الطاير نوخذة السفينة (الحظاي 7)، التي تشارك في الحدث هذا العام إلى جانب السفينة (القفاي 4) بقيادة شقيقه النوخذة عبيد سعيد الطاير، إن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث، شخصياً بالمشاركين وسؤاله الدائم عن أحوالهم وتجهيزاتهم للمشاركة، أكبر حافز من أجل المشاركة وإنجاح التظاهرة الغالية، التي تواكب عام زايد، ما يجعلها مميزة وتحمل طابعاً خاصاً.

وأضاف: استطاع سموه أن يوصل إلى العالم رسالة عظيمة مفادها أن أهل الإمارات متمسكون أكثر من أي وقت مضى بالموروث الحضاري الذي ارتبط بحياة البحر، مصدر الخير والرزق الوفير.

نكهة خاصة

وقال النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي مؤسس مجموعة العديد للقوارب التراثية، إن كلمات الشكر والثناء والتقدير لن تفي سمو الشيخ حمدان بن راشد حقه، كمؤسس للسباق والكرنفال البحري والمهرجان الشعبي الكبير، ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: سباق النسخة رقم 28 يحمل نكهة خاصة لكونه يصادف ذكرى مئوية المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك ستكون أعين جميع النواخذة والبحارة متجهة صوب اللقب الغالي والكبير.

وقال الرميثي إن السباق قصة إبداع إماراتية صاغها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث، وكنت شاهداً وما زلت على السباق الكبير الذي استمر بنفس الروح منذ البداية وحتى الآن، حيث تطورت السباقات بفضل أفكار سموه وحافظت الآلة على شكلها دون تعديل رغم التطور الحادث في العالم من ثورة التقنيات.

25

وأبدى النوخذة مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة (زلزال 25) حامل لقب النسختين الماضيتين 2016 و2017، حماسهم الكبير في فريق (أف 3) عبر المحامل (زلزال 25) و(العاصفة 99) و(الفاروق 212) و(الشقي 96) و(الوصف 87) من أجل المنافسة على اللقب الكبير.

وذكر المرزوقي أنه ومعه طاقم السفينة يحلمون بتحقيق إنجاز فريد بإدراك هاتريك الانتصارات في السباق المقبل بعد التتويج في العامين الماضيين 2016 و2017، وكذلك معادلة الرقم القياسي في مرات الفوز باللقب الكبير (4 مرات المسجل باسم السفن (براق 30) و(الزير 16) و(غازي 103).

حيث كان الطاقم قد فاز بأول ألقابه عام 2010. وأكد المرزوقي أنه يحمل طموحاً كبيراً وحافزاً من أجل الفوز في سباق (عام زايد) وإهداء لقب النسخة رقم 28 إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مالك السفينة.