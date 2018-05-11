منصور بن محمد: المشاركة المتزايدة تعكس تطور سباق القفال

رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الدعم المباشر والاهتمام المستمر بسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي تأسس بفكرة من سموه عام 1991 .

ووصل إلى النسخة 28 هذا العام، والمشاركة المتزايدة تعكس تطور السباق وقال سموه: الحدث سجل مسيرة ناجحة منذ ذلك التاريخ (1991) شاهدة على حب أهل الإمارات لتراث الآباء والأجداد مجددين العهد في كل عام على الالتزام والاستمرار في بقاء روح الموروث الحضاري واستمرارها إلى الأجيال القادمة لتتعرف على حياة الماضي التي ارتبط فيها أهل الإمارات بالبحر الذي شكل الملاذ الآمن ومصدر الخير الوفير.

إبداع

وأوضح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ثمرة الدعم المستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كانت واضحة في بناء جيل ينبض قلبه بحب التاريخ ويبتكر ليبدع في مجال تطوير الآلة والمحافظة على شكلها كإرث سيتناوله الجيل القادم؛ ليكون شاهداً على حقبة زمنية في تاريخ هذا الوطن المجيد.

وقد ظهر هذا الاهتمام من قبل شرائح المجتمع في المشاركة الكبيرة والمتزايدة من عام إلى آخر، حيث وصل عدد السفن في سباق النسخة السابقة إلى 121 سفينة.

أمنيات

وأعرب سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أمنياته للمشاركين في (القفال28) بالتوفيق وإكمال السباق؛ لأن الهدف ليس الفوز وحده بل المشاركة في إنجاح هذه التظاهرة والكرنفال الشعبي الكبير ويعد التواجد في جزيرة صير بونعير هو الفوز الحقيقي لكل النواخذة والبحارة والذين يمثلون نسيج هذا الوطن، مؤكداً فخر النادي واعتزازه بتنظيم (السباق الأجمل) في العالم.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم الكبير للحدث من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والوطنية في الدولة وإمارة دبي، ما أسهم في النجاح التنظيمي الرائع والكبير والشهرة الواسعة التي اكتسبها الحدث الذي يعتبر مميزاً بمشاركة ما يصل إلى 3000 شخص.