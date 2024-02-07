كواليس مشاجرة كهربا وأبوجبل في معسكر منتخب مصر

المصدر: البيان

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أكد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول، يملك عقلية مختلفة عن باقي اللاعبين المصريين.

وقال عبد العزيز عبر قناة "MBC MASR":" الألماني كلوب مدرب ليفربول خالف الاتفاق بإعلانه عودة صلاح إلى ليفربول ثم اعتذر عن الأمر، لم يكن من الوارد علاج صلاح في كوت ديفوار لضعف الإمكانيات الطبية وبالتالي سافر لإنجلترا، وصلاح كان متحمسًا للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات".

وأشار مساعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى أن مهند لاشين لاعب وسط الفراعنة رفض تسديد ضربة الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية وهو ما جعل محمد أبوجبل حارس المرمى يسدد الضربة الأخيرة التي أطاحت بالفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.

وعن مشاجرة محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد أبوجبل حارس المرمى، أكد مدرب الفراعنة أن الأمر كان بسبب تدخل قوي في المران بين الثنائي، ولكن نجح المتواجدون في احتواء الأزمة بينهما.

وأشار إلى أنه سمع بصفقة انتقال محمد أبوجبل للأهلي بعد لقاء الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية موضحًا أن الحارس الدولي وافق شفهيًا على الرحيل للأهلي، ولم يتأثر تركيزه خلال المباراة.

وأكد أن العلاقة بين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل كانت جيدة، ولكن هناك منافسة شرسة بين الثنائي مثل حراس المرمى في العالم، موضحًا أن الأهلي لن يسمح بتدخل الشناوي لمنع انضمام لاعب أو الموافقة عليه.

وعن أزمة اعتراض حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي وطارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي عقب لقاء جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026، قال عبد العزيز: "اللاعبون الثلاثة غضبوا من عدم المشاركة وحاولت احتواء الأمر، لكن فيتوريا طلب منهم خوض المران مع المستبعدين وكل لاعب ترك المران قبل نهايته وأولهم طارق حامد وعلم فيتوريا من جهاز تحليل الأداء واستفسر من مساعديه".

وواصل: "طارق حامد أخبرني أنه يشعر بآلام في الركبة ولن يستكمل المران والشحات اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة بينما خرج إمام عاشور دون إبداء أسباب".

وتابع: "الكاميرات أظهرت حديثي مع إمام عاشور عقب نهاية لقاء جيبوتي، وكنت أقول له إن هناك مباراة أخرى ضد سيراليون بعدها بأقل من 72 ساعة ورد إمام بأنه كان يريد المشاركة ليصبح جاهزًا".

وأكد أنه حزين من طارق حامد بسبب قراره بالاعتزال الدولي دون استشارته أو الاستفسار عن فرص مشاركته في منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا موضحًا أن الأخير عقد جلسة مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز السابق والزمالك الحالي، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية وكاد أن يضمه للقائمة النهائية.

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