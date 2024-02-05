عكس السير.. مفاجآت في التقرير الفني لفيتوريا بعد الخروج الإفريقي لمصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، إصدار قرار رسمي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بإقالة البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب منتخب مصر الأول.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد لمناقشة التقارير الفنية والإدارية، بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في كوت ديفوار 2023.

وودع المنتخب المصري أمم أفريقيا مبكرا، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 للمسابقة، علمًا بأنه تعادل في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

وقرر اتحاد الكرة المصري حسب بيان رسمي، تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول، لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وتسلم مسؤولو اتحاد الكرة المصري، تقريرًا فنيًا من فيتوريا قبل قرار إقالته، يشرح فيه أسباب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا في تقرير أن الخروج الإفريقي لمصر، جاء لأكثر من سبب مثل تعرض نجوم الفراعنة للإصابة مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح، وعدم ظهور البعض الآخر بمستوى جيد، فضلاً عن درجة الحرارة العالية والرطوبة في كوت ديفوار.

وبحسب الصحفي المصري أحمد عبد الباسط المتخصص في تغطية أخبار اتحاد الكرة المصري، تمثل تقرير فيتوريا في النقاط التالية:

• منتخب مصر في الـ 4 مباريات يملك أفضل معدلاً تهديفًا

• منتخب مصر أكثر فريق خلق فرصًا، وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقامًا جيدة على مستوى الاستحواذ

• كل الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب، جاء عكس سير المباريات، وحال عدم تحقيق الفوز لا أحد ينظر للأرقام

• لاعبو المنتخب تعرضوا لإصابات قوية ومؤثرة مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، والثنائي محمود تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة

• عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوي والحالة المتوقعة منهم

• درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، أثرا بشكل سلبي على مردود الفريق

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