فوزان فقط وارتفاع المعدل التهديفي.. أرقام من ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: وام

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شهدت مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023، ارتفاعا واضحاً في عدد الأهداف المسجلة؛ إذ بلغ عددها 38 هدفاً بزيادة قدرها 11 هدفاً عن الجولة الأولى التي تم فيها أحراز 27 هدفاً.

وتفصيلاً، أقيمت 12 مباراة جديدة في الجولة الثانية للبطولة، ليرتفع إجمالي المباريات المقامة حتى الآن إلى 24 مباراة، وبلغ عدد الأهداف المسجلة إجمالاً 65 هدفاً بمتوسط 2.7 هدفاً لكل مباراة.

ومن بين 24 منتخباً تشارك في هذه البطولة، لم يحقق سوى منتخبين فقط الفوز في مباراتين وهما منتخبا الرأس الأخضر والسنغال (حامل اللقب)، اللذين ضمنا تأهلهما إلى الدور الـ 16، فيما لا تزال بقية المنتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو أكثر مباراة شهدت إحراز أهداف (6 أهداف)، وفاز فيها منتخب غينيا الاستوائية 4-2.

ويعد منتخب السنغال صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بإحراز 6 أهداف في مباراتين، في الوقت الذي لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد، يليه منتخبا غينيا الاستوائية والرأس الأخضر، وكلاهما سجل 5 أهداف، وجميعها تتصدر مجموعاتها.

وارتفع عدد المباريات التي انتهت نتيجتها بالتعادل إلى 10 مباريات بمعدل 5 مباريات في الجولة الأولى ومثلها في الجولة الثانية، كما ارتفع عدد المباريات التي شهدت فوز أحد المنتخبين إلى 14 مباراة، بمعدل 7 في الجولة الأولى ومثلها في الثانية.

وتعادلت ثلاثة منتخبات في مباراتيها حتى الآن، وهي مصر والجزائر وزامبيا.

ويعد منتخب جامبيا الفريق الوحيد الذي لم يحرز لاعبوه أية أهداف بعد جولتين في البطولة، تأتي بعده منتخبات تونس وناميبيا وتنزانيا وكل منها لم يحرز سوى هدف وحيد في مباراتين حتى الآن، علماً بأن منتخبا تونس وناميبيا يتنافسان معاً في المجموعة الخامسة.

وانخفض عدد البطاقات الصفراء في الجولة الثانية إلى 33 بطاقة، بعدما كانت 44 في الجولة الأولى ليصل الإجمالي إلى 77 بطاقة، في حين اقتصر عدد البطاقات الحمراء في هذه الجولة على بطاقة واحدة فقط، نالها رودريك كابوي لاعب منتخب زامبيا أمام تنزانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث نجح منتخب بلاده في إدراك التعادل بعشرة لاعبين.

واحتسبت 5 ركلات جزاء في الجولة الثانية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 ركلات في البطولة ككل، من بينها ركلتان ضائعتان.

من جانبه عبر بيدرو ليتاو بريتو (بوبيستا)، مدرب منتخب الرأس الأخضر عن سعادته بأن يكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، بعد تحقيقه فوزه الثاني على التوالي بالتغلب على موزمبيق 3-0 ضمن هذه الجولة في مجموعة تضم أيضا منتخبا مصر وغانا.

وقال: "لم نرغب في الدخول في الحسابات، انتصارنا على موزمبيق بثلاثية يفيدنا كثيرا خاصة من أجل الثقة".

ويشارك منتخب الرأس الأخضر للمرة الرابعة في تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد نسخ (2013-2015-2021).

وأضاف: "بخصوص السؤال الشهير، هل سأغير التشكيلة أمام مصر، في المباراة المقبلة، سنرى نقاط القوة التي يجب أن نستغلها، وستكون لديكم إجابة أوضح قبل المباراة".

المدرب الثاني الذي قاد منتخب بلاده للتأهل مبكراً إلى دور الـ 16، هو السنغالي، أليو سيسي، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بعد التأهل بالفوز على الكاميرون 3-1، وأكد على ضرورة المحافظة على التركيز في بقية المشوار، بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات، الذي سيواجه فيه "منتخب غينيا، رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: "تبقى مباراة غينيا في دور المجموعات مهمة أيضا، يجب أن نحافظ على معدل التركيز، خضنا مباراتين في البطولة حتى الآن، وتبقى 5 من أجل الوصول إلى الهدف المرجو (النهائي)".

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