ما سر الزجاجة التي تسببت في تألق أبو جبل مع منتخب مصر؟

المصدر: البيان

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زجاجة مياه بيد حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل غزت مواقع التواصل وأثارت الجدل، بعدما أقدم اللاعب الذي صعد بمنتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا على لصق ورقة على زجاجة المياه الخاصة به، قبل تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الكاميرون في دور نصف النهائي وعلى أرض "الأسود".

وتضمنت الورقة التي ألصقها أبوجبل - وفق وسائل إعلام مصرية- الزوايا الخاصة بتسديد لاعبي الكاميرون ركلات الترجيح خلال مباريات سابقة، حيث حرص على مذاكرتها جيدًا قبل بداية ركلات المعاناة الترجيحية.

ما ساعد على ما يبدو الحارس القدير في التصدي لركلتي ترجيح ومنح منتخب مصر التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب الكاميرون.

فيما أعرب عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، عن سعادته الكبيرة بتألق أبو جبل حارس عرين الفراعنة، ومساهمته في تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية بأمم أفريقيا.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الحمل عالي جداً ونهنئ الجماهير في مصر والوطن العربي، ونفرح اليوم ولكن خلال 48 ساعة لدينا مباراة نهائية، وأشكر الحراس لأن الضغط عليهم كان كبيراً".

وأضاف الحضري: "طوال حياتي أجتهد في عملي ولدي يقين بأن الله سيوفقني، وأتمنى أن نعود منصورين للشعب المصري".

واختتم متحدثاً عن "جامايكا": "هناك زجاجة أسميها زجاجة البركة في يد أبو جبل، وسنعرضها مستقبلاً ونشرح قصتها".

وضرب المنتخب المصري موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.

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