خليلوجيتش: زياش لن يعود لمنتخب المغرب

المصدر: رويترز

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لا يعتزم وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب استدعاء حكيم زياش لتشيكلة المنتخب الوطني مرة أخرى بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وقبل المواجهة الحاسمة أمام الكونجو الديمقراطية الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ولم ينضم مهاجم تشيلسي لتشكيلة المغرب في كأس الأمم بعدما اتهمه خليلوجيتش بإدعاء الإصابة للهروب من اللعب مع المنتخب في مباريات ودية في يونيو حزيران الماضي.

كما تم استبعاد زياش ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام من التشكيلة في مباريات بتصفيات كأس العالم بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني حين فاز المغرب بكل مبارياته الست في المجموعة ليتقدم للمواجهة الفاصلة في مارس اذار.

وقال خليلوجيتش في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بعد عودة فريقه من الكاميرون عقب الخروج من كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام مصر في دور الثمانية "ليس من اللاعبين الذين يمكنهم إنقاذ المنتخب الوطني.

"لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه أن يدمر الروح المعنوية للمجموعة حتى لو كان اسمه ليونيل ميسي.

"هل تريدون مني أن أتوسل إلى شخص ما ليلعب للمنتخب الوطني؟ هناك مجموعة وروح جماعية أريد الاحتفاظ بها.

"سامحته بالفعل في مناسبتين. ثلاث مرات تكفي.

"لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي أيضا، لكن علينا احترام المدرب والمنتخب الوطني".



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