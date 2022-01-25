الكاميرون تطيح بجزر القمر وتتأهل لمواجهة غامبيا في دور الثمانية بأمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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قاتلت جزر القمر بعشرة لاعبين أغلب فترات المباراة، وبالاعتماد على ظهير أيسر في مركز حارس المرمى، لكنها خسرت في النهاية بصعوبة 2-1 أمام الكاميرون صاحبة الأرض في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الاثنين.

وسجل كارل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 29 بعد تسديدة ضعيفة في شباك شاكر الهدهور، وأضاف فينسن أبو بكر الهدف الثاني من مدى قريب في الدقيقة 70.

وقلص يوسف متشانجاما الفارق لجزر القمر بتسديدة هائلة من ركلة حرة بعيدة المدى في الدقيقة 81.

واضطر الهدهور (30 عاما) إلى المشاركة كحارس بسبب غياب الحراس الثلاثة لجزر القمر، حتى أنه وضع شريطا لاصقا على ظهر القميص.

وزادت الأمور سوءا لجزر القمر بعدما تعرض لاعبه صاحب الخبرة ندجيم عبدو للطرد المباشر بعد سبع دقائق فقط من البداية، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ عنيف في منتصف الملعب.

وستلعب الكاميرون في دور الثمانية مع غامبيا التي تشارك في البطولة لأول مرة لكنها حققت مفاجأة وأطاحت بغينيا بعد الانتصار بهدف دون رد في وقت سابق اليوم

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