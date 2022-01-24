غامبيا تطيح بغينيا وتبلغ دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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واصلت غامبيا مفاجآتها وفازت 1-صفر على غينيا، لتبلغ دور الثمانية في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة رائعة من يوسف بوب، حيث استلم الكرة بشكل رائع بقدمه اليمنى، ثم سجل بقدمه اليسرى ليحسم مواجهة دور الستة عشر.

وقال بارو لشبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية "حافظنا على تركيزنا ونلعب بشكل جماعي.. الحلم تحقق لمنتخب جامبيا، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا. نحن نتحلى بالتواضع والتواضع سمة الناجحين".

وخاضت غامبيا، وهي صاحبة أسوأ تصنيف في كل المنتخبات 24 المشاركة في كأس الأمم حيث تحتل المركز 150 عالميا، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87.

وطُرد الغيني إبراهيما كونتي قبل صفارة النهاية مباشرة.

وستلعب غامبيا في دور الثمانية ضد الكاميرون صاحبة الأرض أو جزر القمر.

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