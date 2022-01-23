بركلات الترجيح.. بوركينا فاسو أول المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقية

المصدر: د ب أ

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واصل منتخب بوركينا فاسو مغامرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، عقب تغلبه على الجابون بركلات الترجيح 7 / 6 ، اليوم الأحد، في دور الـ16 للبطولة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب البوركيني.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق نجمه بيرتراند تراوري في الدقيقة 28، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 18.

واضطر منتخب الجابون، الذي خاض اللقاء بدون نجمه بيير إيميريك أوباميانج، نجم أرسنال الإنجليزي، الذي غادر معسكر الفريق، للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيدني أوبيسا في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أدرك المنتخب الجابوني التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل آداما جويرا، لاعب بوركينا فاسو هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وبذلك، ضرب منتخب بوركينا فاسو، الذي بلغ نهائي المسابقة عام 2013، موعدا في دور الثمانية مع الفائز من لقاء منتخبي تونس ونيجيريا، الذي يجرى في وقت لاحق اليوم.

وبات هذا هو الانتصار الأول لمنتخب بوركينا فاسو على الجابون، في ثالث لقاء يجرى بينهما بأمم أفريقيا، حيث التقيا لأول مرة بمرحلة المجموعات لنسخة المسابقة عام 2015، وانتهى اللقاء بفوز الجابون 2 / صفر، فيما خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على مباراتهما بالنسخة التالية عام 2017.

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