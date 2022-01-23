جزر القمر ستشرك لاعبا كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون

المصدر: أ ف ب

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ستعتمد جزر القمر على أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الاثنين بعدما ضرب فيروس كورونا تشكيلة المنتخب.

وأعلن اتحاد كرة القدم في جزر القمر عن اكتشاف 12 حالة إصابة بكوفيد-19 أمس السبت بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين.

وأبلغ جان-دانييل بادوفاني مدرب حراس المرمى مؤتمرا صحفيا دون الكشف عن هوية اللاعب "اخترنا بالفعل أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى. اللاعب أظهر خلال التدريبات قدرته على اللعب كحارس مرمى".

وكان الحارس الأول سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان الآخران علي أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي.

وسيغيب المدافع قاسم عبد الله وثنائي الوسط نقيبو أبو بكاري وياسين برهان والمهاجم محمد متشانجاما عن المباراة.

وتأهلت جزر القمر إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزها المفاجئ على غانا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها تواجه الآن أزمة كبيرة قبل المباراة الأكبر في تاريخها الكروي.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قواعد صارمة فيما يتعلق بكوفيد-19 في نهائيات كأس الأمم.

فإذا كانت نتيجة اختبار لاعب إيجابية، فلن يُسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة، بينما يجب على كل فريق أن يلعب طالما كان لديه 11 لاعبا على الأقل.

وفي حالة عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يلعب لاعب آخر في هذا المركز.

وسيتم اعتبار الفرق التي لا تملك ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا خاسرة 2-صفر وفقا للكاف.



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