منتخب جزر القمر الحصان الأسود لكأس أفريقيا

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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استحق منتخب جزر القمر لقب الحصان الأسود في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 المقامة حالياً بالكاميرون ونجاحه في خطف بطاقة الترقي لدور الـ 16 مع الكبار ضمن مجموعة صنّفت بالقوية، حيث لعب ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات المغرب والجابون وغانا، وترقى برصيد ثلاث نقاط بحلوله ثالثاً لمجموعته.

مفاجأة

والمفاجأة التي حققها منتخب جزر القمر في كونه لم ينجح في حصد أي نقطة من مباراتيه الأوليين في كأس أمم أفريقيا، حيث خسر الأولى أمام الجابون 0-1 والثانية أمام المغرب 0-2، لكنه حقق الصعب بالفوز على غانا بنتيجة 3-2 في مباراة نارية جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي على ملعب «رومدي أدجيا» وسجل أهداف منتخب جزر القمر كل من ألفاردو بن، وأحمد موغني (هدفين) في الدقائق 4، 62، و85 على التوالي.

سيناريو تاريخي

استطاع منتخب جزر القمر ا التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 بتعادله مع مضيفه التوغولي سلبا في آخر جولة في موروني.

وهي المرة الأولى التي شارك فيها منتخب جزر القمر في البطولة القارية، إذ رفع رصيده إلى 9 نقاط، ولم تتمكن كينيا التي تملك 3 نقاط فقط من اللحاق به قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

وعلى الرغم من سيطرة كتيبة المدرب أمير عبدو على مجريات اللعب، لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف، لكنه حقق الأهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية.

فرحة مكررة

لدى إعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة آلاف من المتفرجين سمح لهم بالتواجد. وهو مشهد تكرر في دور المجموعات عندما قلبت جزر القمر طاولات التوقعات وترقت رفقة الكبار رغم أنها أصلاً لم تكن مرشحة للدخول معهم، ثم واصلت المغامرة بالصعود إلى دوري الـ16.

الحصان الأسود

فهل ستكون جزر القمر قادرة على مواصلة المغامرة بالفوز على الكاميرون البلد المضيف يوم الاثنين المقبل، وتؤكد أنها الحصان الأسود ومفاجأة البطولة.

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