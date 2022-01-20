الجزائري رياض محرز: أرفض العودة إلى الديار

المصدر: البيان

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وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة تحفيز وحماس لزملائه وجماهير بلاده عشية المباراة المصيرية ضد كوت ديفوار اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال رياض محرز خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المصيرية لبلاده: "بالنسبة لي، أنا أرفض العودة الى الديار، المباراة ستكون صعبة أمام منتخب قوي، ولكننا عازمون على الفوز".

وتعثر منتخب الجزائر في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل القارة السمراء، بالتعادل أمام سيراليون من دون أهداف، ومن ثم مني بهزيمة مفاجئة أمام غينيا الاستوائية بهدف وحيد.

وعلق محرز على هذه البداية المتعثرة لـ"محاربي الصحراء"، قائلا: "صحيح أننا لم ننتصر حتى الآن، ولكن ما قدمناه منذ بداية البطولة ليس سيئا، فنحن خلقنا الفرص ولكننا عجزنا عن التهديف، وهذا هو الأمر الوحيد الذي ينقصنا".

وأضاف نجم مانشستر سيتي: "لا يجب أن ننسى بأن اللعب في أدغال إفريقيا أمر خاص، وفي ظروف خاصة، ونحن مجبرون على المرور بهذه الظروف، لأن ذلك سيزيد اللحمة بيننا".

وأتم محرز: "على كل حال نحن معتادون على الضغط، وعلينا القيام باللازم يوم الخميس".

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز على كوت ديفوار من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من النسخة الـ 33 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، فأية نتيجة أخرى ستقصي حامل اللقب من البطولة.

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