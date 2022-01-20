مصر تحجز بطاقة في ثمن نهائي أمم أفريقيا بحسمها لـ "دربي النيل"

المصدر: أ ف ب

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حسم المنتخب المصري "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر أمس الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدغو" في ياوندي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الكاميرون.

ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الثاني تواليًا للفراعنة بعد الأول على غينيا بيسا وبالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها الى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة، التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

وحقق المنتخب المصري الأهم وهو الفوز وضمن بطاقته علمًا بأنّ التعادل كان كافيًا له للحاق بركب المتأهلين كون غينيا بيساو منافسته والسودان على البطاقة الثانية خسرت أمام نيجيريا.

ودخلت مصر المباراة بفرصتين للتأهل الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو، أو التعادل شرط تعثر غينيا بيساو.

في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية بعد الأولى أمام نيجيريا 1-3 وودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير.

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