الرواندية ساليما موكانسانغا أول امرأة تدير مباراة بكأس أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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أصبحت الرواندية ساليما موكانسانغا أمس الثلاثاء أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما قادت مواجهة زيمبابوي ضد غينيا في الكاميرون.

ودخلت موكانسانغا المواجهة بينما كانت تحمل كرة المباراة وبصحبتها ثلاثة حكام رجال، وانتهت المباراة بفوز زيمبابوي 2-1.

وفي رواندا، تابعت لاعبات شابات من فريق كيغالي ومدربهن إيغيدي كايتيسي المباراة على شاشة التلفزيون.

وقال كايتيسي، الذي كان يتولى تدريب موكانسانغا في فرق الشابات "إنها تمنح أهمية كبيرة لكل مباراة، ولهذا السبب وصلت ساليما إلى هذا المستوى. إنها صاحبة شخصية استثنائية. عندما تتولى إدارة مباراة، فإنها تستعد لها".

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