هل استعان المنتخب الجزائري براقٍ لدعم لاعبيه؟

المصدر: د ب أ

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نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الأنباء المتداولة بشأن استعانته براق لدعم لاعبي المنتخب الأول المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وعبر الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت، عن استنكاره لمثل هذا النوع من "الشائعات التي تضر بصورة المنتخب الوطني"، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يربطون أسمائهم وأنشطتهم به والمنتخب.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعبين وأعضاء مختلف الأجهزة "يملكون الإيمان اللازم وسيدافعون بشجاعة عن ألوان الجزائر بالاعتماد على موهبتهم وقوة شخصيتهم وكل العمل الذي تم انجازه حتى الآن".

يذكر أن المنتخب الجزائري،حامل اللقب، يمر بموقف صعب في الوقت الحالي، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، ويتعين عليه الفوز على ساحل العاج بفارق هدفين لضمان التأهل للدور الثاني في المركز الثاني على الأقل، دون اعتبار لنتائج المواجهة الأخرى بين غينيا الاستوائية وسيراليون ومباريات بقية المجموعات.



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