بوركينا فاسو تتعادل مع إثيوبيا وتصعد لدور الـ16 الأفريقي

المصدر: د ب أ

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تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون بعد تعادله مع نظيره الإثيوبي 1 /1 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم سيريل بايالا بهدف لبوركينا فاسو في الدقيقة 24 ثم أدرك جيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف فقط على منتخب الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث وتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة بنقطة واحدة.



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