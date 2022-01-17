موكانسانجا تكتب تاريخ جديد لكأس الأمم الأفريقية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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تدخل الحكم الرواندية سليمة رديا موكانسانجا، التاريخ في الساعات القليلة المقبلة، عندما تصبح أول امرأة تدير مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تتولى موكانسانجا (35 عاماً)، إدارة مباراة مرحلة المجموعات بين زيمبابوي وغينيا غدٍ الثلاثاء، على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وتعد موكانسانجا جزء من الرباعي الذي تم اختياره كحكام للمباراة، ما يجعلها المرة الأولى على الإطلاق التي يدير فيها طاقم تحكيم نسائي بالكامل إدارة مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ تأسيس المسابقة.

وحكام المباراة الأخريات، هم الحكام المساعدات، الكاميرونية كارين أتيمزابونج، والمغربية فتيحة الجرمومي، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد، المغربية بشرى كربوبي.

ودخلت موكانسانجا، التاريخ يوم 10 يناير الجاري، من خلال كونها أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية، عندما تم تعيينها كحكم رابع في المباراة بين غينيا ومالاوي في بافوسام.

وقال إيدي ماييه مدير الاتحاد الأفريقي للكرة "كاف" للحكام، إن هذه اللحظة التاريخية هي نتيجة لالتزام "كاف" الواضح واستثماره في تحسين وتطوير مستوى التحكيم في إفريقيا.

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