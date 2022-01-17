غينيا الإستوائية تصعق الجزائر حاملة اللقب في كأس الأمم

المصدر: رويترز

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وضعت غينيا الإستوائية حدا لسلسلة الجزائر في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة عند 35 مباراة بعدما سجل إستيبان أوبيانج هدفا في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب 1-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى أوبيانج تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية تابعها في الشباك من مدى قريب في مرمى رايس مبولحي حارس الجزائر في الدقيقة 70.

وكادت الجزائر، بطل نسخة 2019 في مصر، قريبة من معادلة الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة) حيث لم تخسر الجزائر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وتجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها ساحل العاج بأربع نقاط من مباراتين، تليها غينيا الإستوائية التي حققت انتصارها الأول في البطولة ثم سيراليون في المركز الثالث بنقطتين بعد تعادلها 2-2 مع ساحل العاج في وقت سابق اليوم.

وستلعب ساحل العاج ضد الجزائر يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المجموعة في مباراة مصيرية، بينما تلتقي غينيا الإستوائية مع سيراليون.



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