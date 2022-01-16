برهان: «صقور الجديان» ستلعب على فرصة مصر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أكد برهان تيه المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني «صقور الجديان»، أن فريقه سيلعب على فرصة لقاء الاربعاء القادم أمام المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا من أجل الفوز والتأهل عن المجموعة، ووعد بتقديم الأفضل في الأداء ومعالجة الإشكالات الفنية التي صاحبت مباراة المنتخب أمام نيجيريا والتي انتهت بخسارة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعن لقاء نيجيريا قال برهان: الهزيمة لم تكن متوقعة والمنتخب النيجيري استفاد من الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها وهي ما تسببت في هزيمتنا، موضحاً أن الروح لدى لاعبي السودان كانت جيدة، وأشاد بالندية والقوة التي أدى بها اللاعبون المباراة، وأنهم كانوا في كثير من أوقات اللقاء نداً قوياً للمنتخب النيجيري.

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