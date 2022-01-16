جمال بلماضي: كل المنتخبات تسعى للإطاحة بـ "محاربي الصحراء"

المصدر: البيان

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أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم؛ المشارك في نهائيات كأس أفريقيا الجارية بالكاميرون، إدراكه لسعي كل المنتخبات للإطاحة بـ "محاربي الصحراء"، كونهم أبطال إفريقيا، معتبرا هذا الأمر عادي.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي قبل مباراة منتخب الجزائر مع غينيا الاستوائية: "نخوض منافسة من مستوى عال وكل المنتخبات تسعى لتقديم أداء جيد، خاصة في مواجهة بطل إفريقيا، الذي لم ينهزم منذ مدة”.

وأضاف: "أدرك أننا سنواجه مجددا منافسا من هذا النوع، بنفس الرغبة في الإطاحة بنا، والخروج بنتيجة إيجابية".

وختم جمال بلماضي: "هذا الأمر عادي ومشرف، لكن من جهتنا، نحن أيضا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز".

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