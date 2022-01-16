نجاة الكاميرون "صامويل إيتو" من حادث مرور مميت

المصدر: البيان

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تعرضت السيارة الخاصة لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو لحادث مرور مميت أمس السبت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكشفت الصفحة الرسمية لصحيفة كاميرون فوت على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أن اللاعب السابق لفريق برشلونة لم يكن متواجدا على متن سيارته الخاصة التي تعرضت لحادث مرور، في حين أكدت الصحيفة أن الحادث عرف وفاة شخصين كانا على متن سيارة نفعية تابعة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وختمت الصحيفة بقولها أن صامويل إيتو ونائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم لم يكنا على متن السيارة المتسببة في الحادث.

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