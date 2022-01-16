"الفيفا" يقصي لاعباً من قائمة منتخب السنغال في بطولة افريقيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تلقى المنتخب السنغالي ضربة موجعة بإقصاء اللاعب الشاب "بابي غايي" من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تجرى حالياً في الكاميرون، رغم وجوده في قائمة "أسود التيرانغا".

جاء ذلك بعد أن فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة مشددة على اللاعب بمنعه من ممارسة نشاطه لمدة أربع أشهر وذلك على خلفية تعاقد اللاعب في مع فريقين مختلفين في يوليو 2020، هما واتفورد الإنجليزي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى النادي الفرنسي.

وبعد النظر في ملف القضية، قرر "الفيفا" حرمان لاعب خط وسط منتخب السنغال من اللعب لفترة 4 أشهر وحرمان نادي أولمبيك مرسيليا من الانتدابات لفترتين متتاليتين انطلاقاً من "الميركاتو" الصيفي المقبل، مع إجباره على دفع مبلغ 2.5 ميلون يورو إلى واتفورد الإنجليزي.

وسيغيب بابي غايي عن بقية مباريات منتخب بلاده في كأس إفريقيا، حيث يواجه السنغال منتخب مالاوي في آخر جولة من الدور الأول الثلاثاء المقبل.

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